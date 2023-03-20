CHP'nin kanalında İYİ Parti'ye mangır isyanı! Altılı koalisyondaki krizin medya ayağı! Merdan Yanardağ isyan etti...
CHP tarafından fonlanan ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin "Mangır" olarak tanımladığı TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ canlı yayında İYİ Parti'ye isyan etti. Yanardağ, İYİ Parti'nin masadan ayrılmasının ardından yaptıkları eleştiriler sonrası Akşener'in kanala reklam vermediğini söylerken "Eleştirilerimizi geri çekmedik askıya aldık derken demek ki bir bildiğimiz varmış." ifadelerini kullandı. Yanardağ "İYİ Parti bu tip zikzaklara ve savrulmalara son derece açık bir siyasi tutum içinde." ifadeleriyle Akşener'e yüklendi. İşte detaylar...
CHP tarafından fonlandığı herkes tarafından bilinen ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin "Mangır" olarak tanımladığı TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ canlı yayında İYİ Parti'ye isyan etti.
MANGIR KESİLİNCE KÜPLERE BİNDİ
İYİ Parti'den reklam alamadıkları için adeta Meral Akşener'e isyan eden Yanardağ "İYİ Parti bu tip zikzaklara ve savrulmalara son derece açık bir siyasi tutum içinde." dedi.
GERİ ÇEKMEDİK ASKIYA ALDIK DERKEN BİLDİĞİMİZ VARMIŞ
5 yıldır hiçbir karşılık beklemeden ekranlarımızı açmıştık. Kendilerini anlatma imkanı vermiştik ve hiçbir beklentimiz yoktu. Millet İttifakı masasından ayrıldıkları için eleştirdik diye bize reklam vermemiş. Çok da önemsemiyoruz. Eleştirilerimizi geri çekmedik askıya aldık derken demek ki bir bildiğimiz varmış.
İYİ PARTİ ZİKZAKLAR VE SAVRULMALAR YAŞIYOR
İYİ Parti bu tip zikzaklara ve savrulmalara son derece açık bir siyasi tutum içinde. Grup toplantıları yayınladık, toplantılarını verdik ama ilk kampanyada ambargo uyguladılar. Yolları açık olsun.
"SEN MANGIRSIN MANGIR"
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Merdan Yanardağ'ın Her ay CHP ve İyi Parti'den para aldığını iddia ederek "Sende şeref varsa, yemin et bakalım almadığına! Sen mangırsın, mangır!" demişti.
"CHP'DEN VE İYİ PARTİ'DEN HER AY DÜZENLİ MAAŞ ALIYOR"
CHP ve İyi Parti'yi eleştiren İnce, "TELE 1, Halk TV ve KRT'nin partilerden para aldığını iddia etmişti. İnce, bugün yaptığı konuşmasında, "Halk TV, Tele 1, KRT, CHP'den ve İyi Parti'den her ay düzenli maaş alıyor. Miktarlarını bile söylerim. Son zamları bilmiyorum ama. Bir de haber yaptıkları zaman 'maaşı keseriz' diye tehdit ediyorlar, sonra bu ülkeye demokrasi getireceğiz diyorlar." demişti.
"SENDE ŞEREF VARSA, YEMİN ET BAKALIM ALMADIĞINA!"
Muharrem İnce bu kez sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunarak TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ı etiketleyerek yaptığı videolu paylaşımda Yanardağ'a seslendi. İnce, "Ben şerefimin üzerine yemin ederim ki her ay CHP ve İyi Parti'den para alıyorsun. Sende şeref varsa, yemin et bakalım almadığına!" dedi.
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