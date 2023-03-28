CHP medyasında HDP güzellemeleri! Merdan Yanardağ: HDP yöneticilerinin terörü öven bir tane sözü yok

"TERÖRÜ ÖVEN BİR TANE SÖZLERİ YOK"

Yanardağ "HDP ile PKK arasında organik bir bağ yok. Yorumlara ve varsayımlara bağlı suçlamalar yapıyorsunuz. Bir tane HDP yöneticisinin terörü öven bir sözü var mı? Yok!" ifadelerini kullanarak HDP'yi savundu.