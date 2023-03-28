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CHP medyasında HDP güzellemeleri! Merdan Yanardağ: HDP yöneticilerinin terörü öven bir tane sözü yok

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.03.2023 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023
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CHP medyasında HDP güzellemeleri! Merdan Yanardağ: HDP yöneticilerinin terörü öven bir tane sözü yok

Yedili koalisyonun adayının Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklamasının ardından HDP de aday çıkartmayacağını ve Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini duyurdu. Bu açıklama sonrası CHP kanallarında HDP güzellemeleri yapılırken Merdan Yanardağ'ın HDP sözleri sosyal medyada gündem oldu. Yanardağ hiçbir HDP'li ismin terörü övmediğini söyledi. İşte detaylar...

Yedili koalisyonda yer alan PKK'nın siyasi kolu HDP'nin terör örgütüyle olan bağı açık şekilde bilinirken CHP yandaşı Merdan Yanardağ HDP'yi aklama çabası içine girdi.

HDP GÜZELLEMELERİ YAPTI

Bugüne kadar CHP'yi her alanda savunan ve Türkiye'deki yerli ve milli projeleri hedef alan Yanardağ şimdi de ittifak ortağı HDP'ye yönelik güzellemeler yaptı.

"TERÖRÜ ÖVEN BİR TANE SÖZLERİ YOK"

Yanardağ "HDP ile PKK arasında organik bir bağ yok. Yorumlara ve varsayımlara bağlı suçlamalar yapıyorsunuz. Bir tane HDP yöneticisinin terörü öven bir sözü var mı? Yok!" ifadelerini kullanarak HDP'yi savundu.

HDP'Lİ İSİMLER NELER SÖYLEMİŞTİ?

Pervin Buldan: PKK bir terör örgütü değildir. Oyunuzu attığınızda aklımıza Abdullah Öcalan gelsin.

Selahattin Demirtaş: Bir vekilimiz PKK'lı birinin cenazesine katıldı diye linç ediliyor. Halkımızın acısına sahip çıkmayan vekille ilgili ben soruşturma başlatırım.

Figen Yüksekdağ: Biz sırtımızı YPJ'ye, YPG'ye ve PYD'ye yaslıyoruz bunu söylemekte ve savunmakta hiçbir sakınca görmüyoruz.

CHP medyasında HDP güzellemeleri CHP MEDYASINDA HDP GÜZELLEMELERİ

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