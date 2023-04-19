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TÜBİTAK aşı ve ilaç geliştirme kampüsü töreni! Bakan Varank’tan A Haber’e özel açıklamalar

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 19.04.2023 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023
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TÜBİTAK aşı ve ilaç geliştirme kampüsü töreni! Bakan Varank’tan A Haber’e özel açıklamalar

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi bünyesinde kurulan Aşı ve İlaç Geliştirme Kampüsü bugün gerçekleşecek törenle açılıyor. Açılışı ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank gerçekleştirecek. Bakan Varank A Haber muhabiri Esra Keskin’e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, "Bu tesiste farklı başlıklarda Türkiye’ye önemli kabiliyetler kazandıracağız.Dünyayı tehdit eden KBRN dediğimiz yani kimyasal-biyolojik-radyolojik-nükleer tehditlere karşı bir kampüsü burada devreye alıyoruz." ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi bünyesinde kurulan Aşı ve İlaç Geliştirme Kampüsü bugün gerçekleşecek törenle açılıyor. Açılışı ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank gerçekleştirecek. Bakan Varank A Haber muhabiri Esra Keskin'e özel açıklamalarda bulundu.

Bakan Varank'ın öne çıkan sözleri:

"Bugün TÜBİTAK Aşı ve İlaç Geliştirme Kampüsü'nün resmi açılışı için Kocaeli'ndeyiz. Gerçekten başından beri sıkı şekilde takip ettiğimiz ülkemize çok stratejik kazanımlar getirecek altyapıların bugün resmi açılışı olacak. Burada farklı alanlara yönelik Türkiye'nin en modern en gelişmiş altyapıları olacak.

Bu tesiste farklı başlıklarda Türkiye'ye önemli kabiliyetler kazandıracağız. Medikal Biyoteknoloji Mükemmeliyet Merkezi'nde farklı aşılar, ilaçlar ve biyoteknolojik ürünlerle ilgili entegre bir tesis kurduk. Burada laboratuvar aşamasından pilot ölçekli üretime kadar Türkiye'de bundan biyoteknolojik ilaçlar ve aşılar bu merkezde gerçekleştirilip pilot ölçekli üretilecek. Kansere yönelik farklı tedaviler burada geliştirilebilecek. Türkiye'de bilim insanlarına böyle bir imkanı sunmuş olacağız.

Burayı aynı zaman bir kuluçka merkezi olarak tasarladık. Farklı hocalarımız kendi kurdukları şirketlerle girişimlerle buraya gelip hem bu altyapıyı kullanabilecek hem de burada kendi şirketlerini teknopark avantajlarında faydalandıracaklar. Burada 3. derece güvenlik seviyesinde BSL 3 laboratuvarları yine biyoteknolojik ürünlerin geliştirileceği laboratuvarları yine hayvan deney merkezlerini ülkemize kazandırmış olacağız. Sağlıkta AR-GE anlamında Türkiye'nin en önemli kampüsü açılışını yapmış olacak.

Dünyayı tehdit eden KBRN dediğimiz yani kimyasal-biyolojik-radyolojik-nükleer tehditlere karşı bir kampüsü burada devreye alıyoruz. Kimyasal ajanlara, biyolojik tehditlere karşı bunun yanında bu tip silahlara karşı burada AR-GE faaliyetleri gerçekleştireceğiz. Bunlarla mücadele edecek ekipmanların testlerini burada gerçekleştirebileceğiz. Burada hem Milli Savunma Bakanlığına hizmet edeceğiz aynı zamanda bu çapta bir AR-GE merkezi ile dost ve müttefik ülkelere NATO'ya da hizmet edebileceğiz.

Burada entegre bir yapı oluşturmaya çalıştık. Bir konuda biyoteknolojik ilaç ve aşı geliştireceksek bunun her aşamalarını dönük altyapıları biz Türkiye'ye bu sayede kazandırmış olduk. Bundan sonra bilim insanlarımız yurt dışına gitmek zorunda kalmayacak. Artık araştırmakta ve pilot üretim yapmakta zorlanmayacaklar. Türkiye'ye sağlık AR-GE'si anlamındaen önemli kampüsü kazandırmış olacağız. Bu çok mutluluk ve gurur verici bir gün. TÜBİTAK ile önemli bir network oluşturduk. Çok farklı projeleri desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye'nin ihtiyacı olan önemli bir eksiklik giderilmiş oldu."

Bakan Varank’tan A Haber’e özel açıklamalar BAKAN VARANK'TAN A HABER'E ÖZEL AÇIKLAMALAR

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