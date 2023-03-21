TELE1’de Merdan Yanardağ’dan anket manipülasyonu! GENAR Araştırma BaşkanI İhsan Aktaş’tan sert tepki: Hesabını verirler





'YALAN SÖYLEMEK İÇİN DAHİ BİZE MUHTAÇLAR'

Yargı önünde hesap vereceklerini belirten Aktaş, ''Bugün Kiralık bir tv kanalı Pis bir yalan haber ortaya attı. Yargı önünde hesabını verirler. 25 yıllık kurumuz. Kamuoyuna açıkladığımız sonuçlar elimizde olan sonuçlardır. Yalan söylemek için dahi bize muhtaçlar.'' diye tepki gösterdi.