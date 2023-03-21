TELE1'de Merdan Yanardağ'dan anket manipülasyonu! GENAR Araştırma BaşkanI İhsan Aktaş'tan sert tepki: Hesabını verirler
Son dakika haberi | TELE1'de Merdan Yanardağ ve Emre Kongar'ın sunduğu programda GENAR tarafından yapıldığı iddia edilen bir ankete ait sonuçlar yayınlandı. GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, anket iddiasını sert sözlerle yalanlarken "Yargı önünde hesabını verirler." dedi.
TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, canlı yayında "Saray, Genar Araştırma'ya özel anket yaptırdı. Ankette Kılıçdaroğlu'na %53, Erdoğan'a %42, diğer adaylara %5 oy çıktı. Yalanlarlarsa belgeleriyle, araştırmanın kendisiyle ortaya koyarım." iddiasında bulundu.
GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, Merdan Yanardağ'ın paylaştığı anketi yalanladı.
'YALAN SÖYLEMEK İÇİN DAHİ BİZE MUHTAÇLAR'
Yargı önünde hesap vereceklerini belirten Aktaş, ''Bugün Kiralık bir tv kanalı Pis bir yalan haber ortaya attı. Yargı önünde hesabını verirler. 25 yıllık kurumuz. Kamuoyuna açıkladığımız sonuçlar elimizde olan sonuçlardır. Yalan söylemek için dahi bize muhtaçlar.'' diye tepki gösterdi.
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