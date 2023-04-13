Ankara’da Talabani-Fidan görüşmesi! Türkiye’den Talabini’ye rest

A Haber canlı yayınında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Açıkça söylüyoruz PYD Talabani Partisi. Talabani Partisi Fransa'dan alıyor ve teröristlerin kullanımına tahsis ediyor. Uçuşlardan ABD'nin yönetiminin de haberi var. Bu teröristler Kandil olsun, Sincar olsun, nerede olursa olsunlar bizim meşru hedefimizdir. Bu onları kurtarmaz." dedi.