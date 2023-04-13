13 Nisan 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Ankara’da Talabani-Fidan görüşmesi! Türkiye’den Talabini’ye rest

Ankara’da Talabani-Fidan görüşmesi! Türkiye’den Talabini’ye rest

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 13.04.2023 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023
ABONE OL
Ankara’da Talabani-Fidan görüşmesi! Türkiye’den Talabini’ye rest

Süleymaniye Havalimanı'nda YPG'ye ait olduğu anlaşılan helikopterlerin düşmesi sonrası Türkiye, hava sahasını güvenlik gerekçesi ile uçuşa kapatmıştı. Türkiye'nin bu kararının ardından, Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani Ankara'ya gelerek MİT Başkanı Hakan Fidan ile görüştü. Görüşmede Türkiye'nin duyduğu rahatsızlık dile getirildi.

Türkiye hava sahasını Süleymaniye'ye kapattı. Gerekçesini de PKK'nın örgüt faaliyetlerinin yoğunlaşması olarak gösterdi.

A Haber canlı yayınında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Açıkça söylüyoruz PYD Talabani Partisi. Talabani Partisi Fransa'dan alıyor ve teröristlerin kullanımına tahsis ediyor. Uçuşlardan ABD'nin yönetiminin de haberi var. Bu teröristler Kandil olsun, Sincar olsun, nerede olursa olsunlar bizim meşru hedefimizdir. Bu onları kurtarmaz." dedi.

7 Nisan tarihinde Süleymaniye Havalimanı'nda yaşanan patlama Türkiye'yi harekete geçirdi. Uçuş güvenliğinin tehlikeye düştüğü söyleyen Ankara Süleymani'ye Havaalanına yönelik uçuşları durdurdu. Bu hamlenin ardından Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani, MİT Başkanı Hakan Fidan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.

Türk hava sahasının kapatılmasının ardından gerçekleşen ilk yüz yüze temasta Talabai'ye KYB ile PKK arasındaki ilişkilerden duyulan rahatsızlık dile getirildi. İlişkilerin normale dönmesi için bu durumun sonlandırılması gerektiğine vurgu yapıldı. Hakan Fidan, Ankara-Süleymaniye ilişkilerinin normalleşmesi için terör örgütleriyle olan bağlantılara son verilmesi gerektiğini belirtti.

Son gelişmeye istinaden MİT'ten üst düzey bir heyetin de geçtiğimiz salı günü Bağdat'ta temaslarda bulunduğu öğrenildi. Güvenlik kaynakları bu temasların PKK/YPG'ye ait iki helikopterin Süleymaniye havalimanına giderken Duhok kentinde düşmesi sonrasında yapılmasına dikkat çekti...

Talabini’ye uyarı: Terörle ilişkini kes TALABİNİ'YE UYARI: TERÖRLE İLİŞKİNİ KES

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Mazlum Kobani patlamadan kıl payı kurtuldu MAZLUM KOBANİ PATLAMADAN KIL PAYI KURTULDU
Bakan Çavuşoğlu A Haber’de BAKAN ÇAVUŞOĞLU A HABER'DE
İşte helikopter kazasının şifreleri! İŞTE HELİKOPTER KAZASININ ŞİFRELERİ!
Duhok’ta PKK helikopteri! Sözde elebaşının yeğeni... DUHOK'TA PKK HELİKOPTERİ! SÖZDE ELEBAŞININ YEĞENİ...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA