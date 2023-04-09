PKK elebaşı Mazlum Kobani Süleymaniye’deki patlamadan kıl payı kurtuldu





SÜLEYMANİYE HAVA SAHASI KAPATILMIŞTI



Ankara gelişmeler üzerine çarşamba günü hava sahasının 3 Temmuz'a kadar Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan uçuşlara kapatıldığını açıklamıştı. Kararın Süleymaniye'de PKK terör örgütünün faaliyetlerinin yoğunlaşması, havalimanına nüfuz etmesi ve böylece uçuş güvenliğinin tehdit edilmesi çerçevesinde alındığı belirtilmişti. Türkiye, Süleymaniye patlamasıyla ilgili bir açıklama yapmazken, patlamanın mesaj amaçlı olduğu öne sürülüyor. Ayrıca Mazlum Kobani'nin direkt hedef alınmadığı, yakınlarda bir toplantıda olduğu iddiaları da var.

BAĞDAT VE TALABANİ'DEN TÜRKİYE'YE KINAMA

IRAK Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid, Süleymaniye'deki Patlama nedeniyle Türkiye'yi kınadı. Kürt asıllı Reşid, Türkiye'nin bölgedeki askeri operasyonlarının hiçbir meşru gerekçesi olmadığını öne sürdü. Süleymaniye'de yüksek nüfuzu olan Irak Kürt Yurtseverler Birliği Başkanı Bafıl Talabani de hava saldırısını şiddetle kınadı. Talabani bölgenin huzurunun bozulmasını "kırmızı çizgi" olarak niteledi.



YPG/PKK elebaşı Mazlum Kobani de Süleymaniye'deki müttefikleriyle ilişkilerini sürdüreceklerini belirtti. Talabani ailesinin güdümündeki IKYB'nin Barzani ailesine yakın Kürdistan Demokratik Partisi'nin (IKDP) aksine PKK ile ilişkilerini geliştirdiği, bu durumun da Ankara tarafından tepkiyle karşılandığı yorumları yapılıyordu.