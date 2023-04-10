Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu A Haber’de açıkladı! Esad ile görüşme olacak mı?

ABD'DEN F-16 TEDARİKİ

ABD ile anlaşmazlık konuları devam ediyor. YPG/PKK'ya verdikleri destek anlaşmazlık konularından bir tanesidir ciddi bir konu. Yine FETO meselesi ve yaptırımlar. Yaptırımlar tabi F-35 programından askıya alınmamıza sebep oldu. Kat sayı yaptırımları. Bu sorunlar çözülmüş değil. Biden'ın teklifiyle stratejik komite kurduk. En son görüşmemizde mutabık kaldık. Bunun amacı var olan sorunları çözmek var pozitif gündeme odaklanmak. Ama bir taraftan da ABD'nin Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimine destek veriyor.

Biden yönetiminin F-16 tedariki konusunda gayret sarf ettiğini gördük. Dışişleri de bir bildiri yayımladı. Ama senatoda kabul edilmedi. Birkaç tane senatör var onların ikna edilmesi gerekiyor.