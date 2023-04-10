Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu A Haber'de açıkladı! Esad ile görüşme olacak mı?
Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu A Haber canlı yayınında Murat Akgün'e önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Esad ile görüşme olacak mı? Irak'ta düşen helikopter, Kılıçdaroğlu'nun 3 ayda vizesiz AB vaadi gibi sorulara cevap verdi.
Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu A Haber canlı yayınında Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından derlenenler şu şekilde:
MOSKOVA'DA 4'LÜ SURİYE ZİRVESİ
Aşama aşama yol haritası önceden planlanmıştı. İlk başta Savunma Bakanlıkları ve istihbarat bir araya geldi. Teknik görüşmeler oldu. Daha sonra bazı görüşmeler olmuştu ve en son muhtemel Dışişleri Bakanları toplantısı hazırlığını yapmak üzere Dışişleri Bakanlığı yardımcıları düzeyinde bir toplantı gerçekleştirildi. Diyaloğa devam etme konusunda vurgu yapıldı. Önümüzdeki süreçte 4'lü düzeyde Dışişleri Bakanları düzeyinde bir toplantı planlanıyor. Lavrov'un Türkiye ziyaretinde de bunu görüştük. Sayın Cumhurbaşkanımızın kabulünde de yine ele aldık. Mayıs ayı başı gibi bir dönemde gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Ruslardan aldığımız ön bilgiye göre Moskova'da gerçekleşecek. Mayıs ayı gibi planlanıyor. Bu diyaloğun amacı birincisi bugüne kadar herhangi bir sonuç doğurmayan siyasi süreci tekrar canlandırmak. Astana formatında bazı adımlar atıldı anayasa komisyonu gibi. Henüz bir netice elde edemedik.
Suriye için kalıcı bir çözüm kalıcı bir barış hepimiz için önemli. Diğer önemli konu bizim operasyonlarımızda bir terör koridoru oluşamadı biz bunu engelledik. Gerek DEAŞ'a gerek YPG/PKK'ya karşı harekatlarımız bu koridoru engelledi. Ancak hem bize yönelik tehdit olan hem Suriye'yi bölmeye çalışan YPG/PKK terör örgütü Suriye'nin kuzey doğusunda faal. Dolayısıyla diğer taraftan terörle ortak bir mücadele yapmamız gerekiyor. Türkiye, Suriye, İran ve diğer katılacak ülkelerinde rahatsızlıkları var.
ESAD İLE KISA VADEDE GÖRÜŞME OLUR MU?
Uluslararası medyada yer alan yorumlara karşı bizim bir şey söylememiz mümkün değil. Esad'a sorulması gerekiyor. Ama seçim öncesi veya seçim sonrası rejimle Esad ile görüşmenin bize bir avantajı olmaz belki dezavantajı olur. Biz seçim hesabı yapmıyoruz. 11 yıldır devam eden bir krizin bu yolla da çözüme ulaşmadı. Ülkenin yeniden inşası için de kalıcı bir çözüm gerekiyor. İnsani yardımlar, tam ateşkes ya da barış olmadan atılabilecek bazı adımları Avrupa Birliği gibi uluslararası kurumlar gözden geçiriyor. Bu yol haritasında önce istihbarat, Savunma Bakanları, Dışişleri Bakanlığı bunun hazırlık toplantısı yapıldı en son liderlerin bir araya gelmesiydi. Yol haritasında tabi önce biz bir araya gelelim bizim toplantı siyasi bir görüşme olsa da olası bir liderler görüşmesinin hazırlığı olacak. Tüm bu görüşmenin amacı siyasi süreci canlandırmak, kalıcı bir istiklal barış, terörle mücadele, Suriye'nin sınır ve toprak bütünlüğünü garanti altına alınması ve komşu ülkelerdeki Suriyeli göçmenlerin güvenli şekilde geri dönmesi.
IRAK'TA DÜŞEN HELİKOPTER
Her şeyden önce PKK/YPG'ye başta ABD olmak üzere bazı batı ülkelerinin her türlü desteği verdiğini sürekli söylüyoruz. Cumhurbaşkanımızda özellikle Bıden ile görüşmesinde söyledi. Sayılarıyla söylüyoruz. Edindiğimiz bilgiye göre teröristlerin kullandığı helikopterleri Süleymaniye yönetimi daha doğrusu Talabani'nin partisi ve Süleymaniye yönetimi. Bildiğiniz gibi Erbil yönetimi ve Süleymaniye yönetimi var. Aralarında ciddi çekişmeler gerginlikler oluyor. Biz onların iç işlerine karışacak değiliz. Gerginliğin herkese olumsuz etkisi olur. Sonuçta burada Talabani'nin partisi Fransa'dan alıyor bu helikopterleri ve teröristlerin kullanımına tahsis ediyor. Hava sahasının kontrolü ABD'de. Dolayısıyla bu uçuşlardan ABD'nin haberi var. Olayın özeti bu.
Helikopterler PKK'ya ait değil onlar tahsis ediyor. Ellerinde bir uçak olduğuna dair bir bilgi yok. İstihbarata da sorduk onların elinde de böyle bir bilgi yok. Sonuçta kullandıkları havaalanı neresi Süleymaniye havalimanı. Uluslararası bir havalimanı. Sivil havaalanını kullanıyor. PKK buraya kadar nüfus etmiş. Artık PKK Süleymaniye'de herkesin özellikle Talabani'nin partisini kontrol altına almış. Sadece parti değil yönetim değil stratejik yerlere sızmış sızıyor. Erbil'e giremediler. Erbil'i zayıflatmak içinde sürekli farklı yöntemleri izliyorlar. O nedenle biz havaalanını kapattık ve sivil uçuşları da askıya aldık. Talabani'nin yöneticileriyle görüştüğümüz zaman hep inkar ediyorlar.
OPERASYONLARIMIZ DEVAM EDECEK
Bizim operasyonlarımız devam ediyor. Kuzey Irak'ta PKK'ya yönelik operasyonlarımız sonuna kadar devam edecek. Aynı şekilde Suriye'de de devam edecek. Sonuna kadar devam edecek. Nasıl Türkiye'de temizlenene kadar devam etti. Şimdi yok denilecek kadar azaldı. Orada da devam edecek. Irak yönetimine de söylüyoruz gelin beraber yapalım. Sincar anlaşmasını uygulayamadılar.
ABD'DEN F-16 TEDARİKİ
ABD ile anlaşmazlık konuları devam ediyor. YPG/PKK'ya verdikleri destek anlaşmazlık konularından bir tanesidir ciddi bir konu. Yine FETO meselesi ve yaptırımlar. Yaptırımlar tabi F-35 programından askıya alınmamıza sebep oldu. Kat sayı yaptırımları. Bu sorunlar çözülmüş değil. Biden'ın teklifiyle stratejik komite kurduk. En son görüşmemizde mutabık kaldık. Bunun amacı var olan sorunları çözmek var pozitif gündeme odaklanmak. Ama bir taraftan da ABD'nin Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimine destek veriyor.
Biden yönetiminin F-16 tedariki konusunda gayret sarf ettiğini gördük. Dışişleri de bir bildiri yayımladı. Ama senatoda kabul edilmedi. Birkaç tane senatör var onların ikna edilmesi gerekiyor.
YUNANİSTAN İLE İLİŞKİLER NE DURUMDA?
Bilkent'te özel öğrenci olarak doktora yapıyordum ticaret yapıyordum. Hatta Time magazine okuyucu mektubu gönderdim. O zamanki dayanışmayı kapak yapmıştı Time dergisi. Bende Bu yakınlaşma iyi güzel ama sorunları çözmek için deprem veya afeti beklemememiz gerektiğini söylemiştim şimdi de aynısı. Sıcak bir ortam var ama nereye kadar sürecek? Pozitif atmosferin kalıcı olması için yıllardır çözülemeyen karmaşık olayların çözümü için adım atmak gerekiyor. Pozitif atmosferin devam etmesi için Ege'de özelikle gerginliklerden vazgeçmek gerekiyor. İhlallerden vazgeçmek lazım. Doğu Akdeniz'de işbirliği yapmak lazım. Bizim kimsenin hakkında gözümüz yok ama kendi ve KKTC'nin haklarını koruyacağız diyoruz.
SİSİ İLE GÖRÜŞME
Mısır ile başlayan yeni dönem için Bakan Çavuşoğlu, "Karşılıklı olarak büyükelçilerin atanma noktasına geliyoruz" dedi.
Kudüs'te yaşanan saldırılara ilişkin, "İsrail'i Mescid-i Aksa'ya girmemesi konusunda uyardık" diyen Bakan Çavuşoğlu, "İsrail hükümetinde ırkçı partiler var" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun 3 ayda AB'ye vizesiz seyahat vaadine de tepki gösteren Bakan Çavuşoğlu, "Bu Kılıçdaroğlu'nun değil AB'nin alacağı bir karar" dedi.
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