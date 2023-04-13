Anketler 14 Mayıs için diyor? Seçim ilk turda biter mi? Liste krizi nereye varacak?

AK PARTİ LİSTELERİNDE DEĞİŞİKLİK OLUR MU?

Mevcut durumda AK Parti listelerinde yüzde 65'lik bir değişim yaşandı. Bundan sonra listede bir değişim olur mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan genelde böyle bir yol izlemiyor ama belki 1-2 isimde değişiklik olabilir. AK Parti lokal ve küçük tartışmalar var buna göre bir yol izlenecektir. Yani CHP gibi ya da İYİ Parti gibi bir tepki yok.