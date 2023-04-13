Anketler 14 Mayıs için diyor? Seçim ilk turda biter mi? Liste krizi nereye varacak?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün katıldığı bir TV programında kendisine sorulan seçim ilk turda biter mi sorusuna “Anketlerde açık ara öndeyiz. Hem cumhurbaşkanlığında hem ittifak olarak açık ara öndeyiz. Seçim ikinci tura kalmaz. Milletim işi zora sokmaz” dedi. Öte yandan CHP ve İYİ Parti’de liste krizi devam ediyor? Peki anketler ne diyor? Seçim 2. tura gider mi? Muhalefette liste krizine seçmen ne cevap verecek? AK Parti listelerinde değişikli olur mu? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Taşdemir değerlendirdi.
Hilmi Taşdemir'in öne çıkan sözleri:
"Biz 2014 ve 2018 seçimlerini en doğru şekilde bilen araştırma şirketlerinde biriyiz. Şu an gelinen noktada bir Muharrem İnce gerçeği var ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hala önde ve bunun devam ettiğini görüyoruz. Bazıları ilk kez kullanacak kesimini Erdoğan' oy vermeyeceğini iddia ediyor ama orada ciddi şekilde yanılıyorlar.
Bizim elimizdeki veriler şunu gösteriyor; ilk kez oy kullanacakların yüzde 23,22'si Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy veriyor. Yine 23,05 ise Kemal Kılıçdaroğlu'na oy atıyor. Burada durum başa baş. Genel tabloda Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 puan önde. Erdoğan'ın oyu 45,9 Kılıçdaroğlu'nun oyu ise 43,9 civarında. İşte ilk kez oy kullanacak kararsızların burada büyük resmi görüp tekrar Erdoğan'a yöneldiğini görüyoruz.
Bizim yaptığımız araştırmalarda oy verme davranışı babadan oğula miras olarak geçiyor. Bu da çok önemli bir saptamadır. Dolayısıyla AK Parti'nin kararsız seçmenin tekrar Erdoğan'a yönelmesiyle bu seçimin ilk turda bitme ihtimali oldukça yüksek. Ama veriler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanacağını gösteriyor.
Muharrem İnce'nin yüzde 8'ler civarında oyu var. Hatırlanacağı üzere Muharrem İnce 2. Tura kalırsa Kılıçdaroğlu lehine çekilirim diye açıklamalar yapıyordu. Biz de buradaki vatandaşlar kime oy vereceğini sorduk. Bunlardan ancak yüzde 54'lük bir kesim oy atacağını söylüyor. Diğer kesim ise oy vermeyeceğini belirtiyor. Dolayısıyla İnce çekilse bile oyların tamamı Kılıçdaroğlu'na gitmiyor yarısı Erdoğan'a geliyor.
CHP VE İYİ PARTİ'DE LİSTE KİRİZİ
CHP tabanında çok ciddi bir tartışmaya sebebiyet veriyor listeler konusunda yaşananlar. Sadullah Ergin ve Denizli adayı olan isim tartışma konusu. Sadullah Ergin çıkıp Çankaya sokaklarında dolaşamayacak. İşte herhangi bir seçim çalışması yapmadan seçimi ona Kılıçdaroğlu kazandıracak. İYİ Parti'de İdris Naim Şahin'in Ordu1. sıradan aday yapılması da ciddi bir rahatsızlık veriyor. Bu nedenle bazı kesimlerin sandığa gitmeme gibi eylemler göstereceğini gözlemliyoruz.
AK PARTİ LİSTELERİNDE DEĞİŞİKLİK OLUR MU?
Mevcut durumda AK Parti listelerinde yüzde 65'lik bir değişim yaşandı. Bundan sonra listede bir değişim olur mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan genelde böyle bir yol izlemiyor ama belki 1-2 isimde değişiklik olabilir. AK Parti lokal ve küçük tartışmalar var buna göre bir yol izlenecektir. Yani CHP gibi ya da İYİ Parti gibi bir tepki yok.
YÜZYILIN SEÇİMİ OLACAK
Türkiye bir dönüm noktasındadır. Bu seçim yüzyılın seçimi olacaktır. Seçimden sonra yeni bir zaman başlayacak. AK Parti'nin geleceği ilişkin bir hedefi var. Pervin Buldan tüm dişlerini göstererek PKK elebaşları ile pozlar veriyor ve birileri bizden bunlara oy vermemizi istiyor. Bu terörist elebaşlarını işaret ettiği Kılıçdaroğlu'na oy istiyorlar. Vatanın birilerine peşkeş çekilmemesi gerektiğini düşünüyorum."
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