PKK’nın yetim bıraktığı şehit çocukları! 40 bin şehidin evladı millete emanet

Pek çok acı veda kazındı hafızalara. Üç yaşındaki melih de babasına bir daha sarılamayacağından habersizdi. Şehit jandarma astsubay üstçavuş Kenan Yıldız'ın tabutunu, asker amcalarına böyle gösterdi. Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olan 43 yaşındaki Vefa Karakurdu iki evlat bıraktı ardında. Duru henüz altı yaşındaydı ama anlamıştı. Bir daha babasını göremeyecekti. Türk bayrağa sarılı bir tabut vardı önünde üzerinde de babasının fotoğrafı. O bir yanda ağladı abisi diğer yanda.