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PKK’nın yetim bıraktığı şehit çocukları! 40 bin şehidin evladı millete emanet

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Giriş Tarihi: 12.04.2023 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023
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PKK’nın yetim bıraktığı şehit çocukları! 40 bin şehidin evladı millete emanet

Terör örgütü PKK'nın Türk askerine kurduğu hain pusular geride gözü yaşlı şehit aileleri bıraktı. Yüreklere kor olan en büyük acı da şehitlerimizin çocuklarıydı. Her şehidimize edilen veda dün gibi akıllarda. PKK’nın açıkça desteğini alan 7'li koalisyon ise; PKK'nın 40 bin şehide sıktığı kurşunlar için sessiz.

Her birinin en acı vedasıydı. Önlerinde bir tabut vardı al bayrağa sarılı. "baban şehit oldu" dediler. Küçücük yanaklarına süzülen her damla gözyaşının sebebi, PKK terör örgütüydü. Babasını sonsuzluğa uğurlayan binlerce çocuk artık "vatana" emanetti. Şehit çocuğu olmak, 'vatan sağ olsun' sözünün ne anlama geldiğini yaşayarak öğrenmek demek.

Şehit Özel Harekât Polisi Nurettin Ademoğlu'nun kızının yüreğinden dökülen o kelimeler tüm Türkiye'yi ağlattı. Zeynep Ademoğlu, babasının şehadet haberi geldiğinde henüz 3 yaşındaydı. PKK'nın yola döşediği mayın babasını kopardı ondan. Babasıyla yaşayamadığı anılar küçücük kalbine yara oldu. Acısı büyüktü ama başı dikti. En büyük gurur kaynağı şehitlik mertebesine yükselen babasıydı. Babasını hatırlamayan binlerce şehit emanetinden biriydi Zeynep.

Pek çok acı veda kazındı hafızalara. Üç yaşındaki melih de babasına bir daha sarılamayacağından habersizdi. Şehit jandarma astsubay üstçavuş Kenan Yıldız'ın tabutunu, asker amcalarına böyle gösterdi. Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olan 43 yaşındaki Vefa Karakurdu iki evlat bıraktı ardında. Duru henüz altı yaşındaydı ama anlamıştı. Bir daha babasını göremeyecekti. Türk bayrağa sarılı bir tabut vardı önünde üzerinde de babasının fotoğrafı. O bir yanda ağladı abisi diğer yanda.

Piyade er Umut Bulut şehit düştüğünde 21 yaşındaydı. Ardında bıraktığı oğlunun ilk doğum gününü göremedi. Selçuk Yağız, babası son yolculuğa uğurlanırken henüz altı aylıktı. Babasının ne kokusunu biliyordu ne de oğlum deyişi kaldı aklında. Üç buçuk yaşında sünnet olduğunda önce babasının kabrine koştu...

İstanbul, Samsun, Hakkari, Konya, Antalya. Her bir vatan toprağına düştü şehit ateşi. Terör örgütü PKK'nın yaptığı katliamlar geride binlerce gözü yaşlı yetim bıraktı. Yüreklere kor olan vedaların her biri hafızalara kazındı. Şehit ailelerinin yüreğini yakan acıyı, şehit babasının askerin gözyaşını sildiği anı bir evladın babasının tabutuna sarılarak ettiği vedayı, Türkiye unutmadı! Ancak, PKK'nın alenen desteklediği Millet İttifakı sessizdi.

PKK elebaşı Duran Kalkan'ın bu destek sözleri karşısında; Millet İttifakı'ndan tepki gelmemesi dikkatlerden kaçmadı. Evladının ardından "vatan sağ olsun" diyen şehit aileleri ise 6'lı koalisyonun HDP'den aldığı desteğe tepkili. "Helalleşme" konusunu sık sık gündeme taşıyan Kılıçdaroğlu, şehit ailelerinden helallik alamadı.

PKK’nın yetim bıraktığı şehit çocukları! PKK'NIN YETİM BIRAKTIĞI ŞEHİT ÇOCUKLARI!

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