Kemal Kılıçdaroğlu HDP'ye ne vadetti? HDP'nin "stepnesi" Yeşil Sol adayı Sinan Çiftyürek'ten skandal sözler: Meclis'te Kürdistan'a özerkliği konuşacağız"
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun pazarlık masasına oturduğu HDP'nin "stepne partisi" konumundaki Yeşil Sol'dan 14 Mayıs öncesi bir skandal açıklama daha geldi. Yeşil Sol'un adaylarından Cengiz Çandar'ın "Kılıçdaroğlu Kandil'le müzakere ve anayasayı değiştirmeye mecbur" sözleri sonrası şimdi de Van'dan aday gösterilen Sinan Çiftyürek'ten açıklama geldi. Çiftyürek, Meclis'te Kürdistan'a özerkliğin konuşulacağını söylerken, Kılıçdaroğlu ile yapılan pazarlığın da detayları yavaş yavaş netleşmeye başladı.
14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere yaklaşık 1 ay kaldı. Seçim sürecinde 6'lı koalisyon masası tarafından ortak aday olarak açıklanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu gelişme sonrası soluğu Kandil'in siyasi uzantısı HDP'nin yanında almış ve desteklerini alabilmek için pazarlık masasına oturmuştu. Pazarlık sonrası HDP Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklarken, Kandil'den de terör örgütünün liderleri peş peşe açıklamalarla CHP liderine destek olmuştu. Kılıçdaroğlu'na açıklanan desteklerin ardından pazarlık masasında neyin konuşulduğu kamuoyunda tartışma konusu olurken, HDP'ye edilen vaatler "stepne parti" konumundaki Yeşil Sol'dan gelen açıklamalarla gün yüzüne çıkmaya başladı.
KILIÇDAROĞLU'NUN ORTAKLARINDAN MECLİS'TE KÜRDİSTAN'A ÖZERKLİK ÇALIŞMASI
Yeşil Sol Parti'den Van milletvekili adayı olan Kürdistan Komünist Partisi Genel Başkanı Sinan Çiftyürek, TBMM'de "Kürdistan'a özerklik" için çalışacaklarını söyledi.
Terör örgütü PKK'nın yayın organı olan Yeni Yaşam'a açıklamalarda bulunan Çiftyürek, "Kürdistan'ın iki parçasında federasyon varsa en büyük parçada kültürel haklar olmaz. Deklarasyonumuz çıtayı yükseltti. Kürt meselesi Meclis'te tüm boyutları ile konuşulsun. Geldikleri nokta 'Kürt vardır Kürdistan yoktur.' İyi de Kürtler uzaydan mı geldi? Toprağı ve vatanı olmayan bir millet olur mu?" dedi.
FEDERASYON TALEBİ
İttifakın seçim deklarasyonu ile ilgili olarak sorulan "Öne çıkan taleplerden biri Kürtlere statü verilmesiydi. İttifak nasıl bir statü talep ediyor?" sorusunu da yanıtlayan Çiftyürek, "Deklarasyon öz itibari ile 'Kürdistan'a özerklik Türkiye'ye demokrasi' diyor. Kürdistan'a özerklik deyince içini dolduruyor. Sadece kültürel haklarla olmaz. Kürdistan'ın iki parçasında federasyon varsa en büyük parçada kültürel haklar olmaz. Dolayısıyla deklarasyonumuz çıtayı yükseltti. Kürt meselesi Meclis'e gelecekse, biz Meclis'ten gelmesinden yanayız. Kürt meselesi tüm boyutları ile konuşulsun. Kürt yoktur diyorlardı. Şimdi geldikleri nokta 'Kürt vardır Kürdistan yoktur.' İyi de Kürtler uzaydan mı geldi! Toprağı ve vatanı olmayan bir millet olur mu?" ifadelerini kullandı.
"KILIÇDAROĞLU KANDİL'LE MÜZAKEREYE MECBUR"
Tüm bu yaşananların gölgesinde HDP'nin yedeği olan Yeşil Sol'un adaylarından Cengiz Çandar, Kılıçdaroğlu'nun Kandil'e müzakere etmeye ve anayasayı değiştirmeye mecbur olduğunu söyledi.
Kılıçdaroğlu'nun seçilmesinde Yeşil Sol Parti ve Emek ve Özgürlük İttifakı'nın rol sahibi olacağını dile getiren Çandar, "Anayasanın değişmesi lazım, bazı adımların atılması için. Kemal Kılıçdaroğlu'nun güçlü bir muhalefete de ihtiyacı olacak o muhalefet de burası. O bakımdan tekrar dönersek mecbur öyle olacak" diye konuştu.
HASAN CEMAL: BU DÜZENİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN GELİYORUZ
Cengiz Çandar'ın "Kılıçdaroğlu ittifakın diyetini ödemeli" algısıyla yaptığı açıklamaların etkileri sürerken topa bölücü Yeşil Sol'un bir başka adayı Hasan Cemal girdi.
PKK ile ağız birliği yaparak olmayan Kürt sorununu varmış gibi gösteren Cemal, "Elbette barış ve demokrasi, elbette adalet ve özgürlük var. Elbette hapisteki bütün tutsakların salınması var. Elbette insanları yeniden ekmeğe kavuşturmak var. Türkiye bir krizler ülkesi haline gelmiş durumda. Bu krizler ülkesinde her şeyi yeni baştan inşa etmek zorundayız" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kıdem Tazminatı tavanı 2023 | 148.980,59 TL yatacak! EYT'linin cebi bayram edecek! 1-3-5-10-15-20 YIL... Maaşa göre kim ne kadar alacak?
- TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 12 Nisan TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura sonuçları hak sahipleri İSİM LİSTESİ!
- Aile Destek Ödemeleri bayramdan önce yattı mı, yatacak mı? 2023 Nisan zamlı Aile Destek paraları ayın kaçında? PTT sorgulama ekranı!
- 12 Nisan 2023 CANLI ALTIN FİYATLARI | Gram, çeyrek, yarım, tam altın bugün ne kadar, kaç TL oldu?
- Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura çekiliş sonuçları 2023 | Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi İSİM LİSTESİ açıklandı? Temiz personeli, güvenlik görevlisi...
- Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi güncel | 12 Nisan evde bakım parası yattı mı? Ödemeler ne kadar oldu? E-Devlet sorgulama ekranı
- 11 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺
- Bilgisayar ve telefon vergi oranı hesaplama nereden, nasıl yapılır? Vergisiz İphone 11, 12, 13, 14 fiyatı ne kadar, kaç TL?
- Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? 2023 / 1. Dönem Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı var mı? Üniversite öğrencilerine bayram ikramiyesi verilecek mi?
- AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? Açık Lise sınav tarihleri açıklandı mı?
- Manchester City Bayern Münih maçı hangi kanalda? Manchester City Bayern Münih maçı şifresiz mi yayınlanacak?