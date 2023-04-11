AK Parti Diyarbakır Milletvekili Adayı Ayşegül Biçer’den A Haber’de HDP ve PKK’ya net mesaj
Diyarbakır'da PKK terör örgütü tarafından kaçırılan çocukları için evlat nöbetine katılan ve 2021 yılında oğluna kavuşan Ayşegül Biçer, AK Parti'den milletvekili adayı oldu. Biçer, Diyarbakır 4. sıradan aday gösterildi. Biçer, A Haber’de adaylık kararını yorumladı. Diğer yandan Biçer, terör örgütü PKK ve HDP ilişkisini gözler önüne seren açıklamalarda bulundu. Terörün zulmüne dur diyen Biçer, TBMM’ye geldiğinde masaya yumruk vurarak, “HDPKK’ya ‘Kadınlara en çok zulmü siz yaptınız’ diyeceğim” dedi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanlarında olduğunu ifade eden Biçer, "AK Parti’nin 22 yılda terör ile mücadelelerine şahit olduk. Bu nedenle AK Parti’den vekil adayı oldum. Allah’ın izni ile Diyarbakır’da ve Türkiye genelinde sandıklar patlatılacak. Gereken cevabı 15 Mayıs’ta vermiş olacağız." mesajını verdi.
AK Parti Diyarbakır Milletvekili Adayı Ayşegül, A Haber'in ses getiren programı Memleket Meselesi'ne konuk oldu.
"HDP BÜYÜK ZULÜMLERE YOL AÇTI"
Konuşmasında evlat nöbetine değinen Biçer, "3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP il Binası'nın önünde oturduk. Hakkımız evlatlarımız istedik. Çünkü HDP sözde Kürtlerin savunucusu olduğunu söylüyordu. Bizde HDP'nin aracılığın olmadığı sürece çocukların dağlara gidemeyeceğini bir Kürt olarak çok iyi biliyorduk. Çünkü 40 yıldır farklı isimlerle TBMM'de yer alan HDP, büyük zulümlere yol açtı. Eli kanlı terör örgütü PKK'nın şehirde bir nevi siyasi ayağı oldu. Ve bu yıllarca böyle devam etti. Ve şükür PKK'dan evladımı söke söke aldım. Haylim olan Peygamber Ocağı'na gönderdim ve onu evlendirdim. Ve davamda haklıydım ve haklı olan taraf kazandı. Diyarbakır'daki anne nöbetinde o çadırda olmaya devam edeceğim." dedi.
"TBMM'DE 7'Lİ KOALİSYONA CEVABIMI VERECEĞİM"
Adaylık sürecini anlatan Biçer, "28. dönem AK Parti'den vekil adayı oldum. Annelerin sesinin daha gür çıkması ve TBMM'ye gitmesi gerektiğini düşündüm. 6 artı 1'e verecek cevaplarımız var. Allah izin verirse o Meclis'e gireceğim. Onlara gereken cevabı kürsüye vura vura vereceğim." ifadelerine yer verdi.
"KADINLARA EN ÇOK ZULMÜ HDP VE PKK YAPMIŞTIR"
A Haber'de HDP ve PKK'ya net mesaj Biçer, "Onlar sözde 'kadın haklıdır, özgürdür' diyorlar. Aslında kadınlara en çok zulmü HDP ve PKK yapmıştır. TBMM'de ilk olarak bunları söyleyeceğim." cümlesini kurdu.
"AMAÇLARI TÜRKİYE'Yİ BÖLMEK"
7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP'ye verdiği sözlere de sert yüklenen Biçer, "Rabbim zalime fırsat vermesin. Bunlar bu ittifakı kurarak Türkiye'yi bölmeyi amaçlıyorlar. Bu açık ve kime hizmet ettikleri de ortada. Bu halk 14 Mayıs'ta sandıkta elini vicdanına koyacak Türkiye'yi bölme planlarını görecektir. Bu Haç ile Hilal^'in savaşıdır. Bizim halk olarak bunu görmemiz lazım. Tüm seçmenlere ve Diyarbakır halkına özellikle söylüyorum çünkü oradan adayım. Hepsi bunun farkındalar." mesajını verdi.
"BAŞKAN ERDOĞAN'IN TERÖR İLE MÜCADELESİNE ŞAHİT OLDUK"
Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanlarında olduğunu ifade eden, "Diyarbakır HDP binası önünde verdiğimiz mücadeledeyse herkesin sahip çıkması lazım. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti teşkilatı arkamızda durdu. AK Parti'nin 22 yılda terör ile mücadelelerine şahit olduk. Bu nedenle AK Parti'den vekil adayı oldum. Allah'ın izni ile Diyarbakır'da ve Türkiye genelinde sandıklar patlatılacak. Gereken cevabı 15 Mayıs'ta vermiş olacağız." dedi.
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