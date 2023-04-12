CHP’den PKK’ya yeni söz! Artık kartlarını açıktan oynuyorlar

Bu tansiyon yükseldikçe HDP'nin bu sözleri yükseldikçe 6'lı masanın seçmeni ve tabanı üzerine yansımaları olacaktır. Ben daha çok siyasi partiler değil de taban ve seçmen buna ne diyor, Türkiye'deki seçmenin ciddi bir kısmı Türkiye'nin bölünmemesi bayrağın en yüksekte durması yönünde milliyetçi bir hissiyata sahip. Bu sandığa da yansıyacaktır.

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