HDP'li Cengiz Çandar ve Hasan Cemal'den Kılıçdaroğlu'na gözdağı: Yeni çözüm süreci ve Anayasa değişikliğine mecbur
PKK ve HDP'nin yanı sıra altılı koalisyonunda Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu isminin açıklanmasının ardından HDP'ye yaptığı ziyaret sonrası eline tutuşturulan emir listesini okurken sonrasında yaptığı açıklamalarda da Kandil'e selam çaktı. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması PKK ve HDP'yi mutlu ederken, Kılıçdaroğlu'na baskı giderek artıyor. HDP'li Cengiz Çandar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda yeni bir çözüm ve müzakere süreci ve anayasayı değiştirmek için "mecbur "olduğunu söyledi. HDP & Yeşil Sol Parti listelerinden aday olan Hasan Cemal ise "Her şeyi yeni baştan inşa etmek zorundayız." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Seçimlere az bir süre kalırken HDP ve PKK'nın yanında yedili koalisyonun da aday olarak gösterdiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu isminin açıklanmasının ardından HDP'ye ziyarete koştu.
BAY KEMAL KANDİL'E SELAM ÇAKTI
Yapılan görüşme sonrası elindeki "emir listesini" basın toplantısında okuyan Kılıçdaroğlu sonrasında yaptığı açıklamalarda da Kandil'e ve PKK'ya selam çaktı. Kılıçdaroğlu HDP ile bazı konularda işbirliği yapacaklarının altını çizerken Selahattin Demirtaş'a da özgürlük vaadinde bulundu.
HDP KILIÇDAROĞLU'NA YÜKLENİYOR
Bay Kemal'in bu açıklamalarından yüz bulan HDPKK'lılar ise özerklik ve bebek katili Öcalan'a özgürlük konusunda baskıyı artırırken açıklamalar üst üste geldi.
CHP'Lİ YUNUS EMRE: ÖZERKLİK TALEBİNİ YERİNE GETİRECEĞİZ
Bu gelişmeler yaşanırken CHP'li isimlerin PKK ve HDP'ye yönelik söylemleri her geçen gün artarken CHP Milletvekili Yunus Emre yaptığı açıklamada terör örgütü PKK'nın yerel özerklik talebini yerine getireceklerini söylüyordu.
HDP'Lİ SAKIK'TAN ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK SÖZLERİ
Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı ve HDP'ye olan yakınlaşması sonrası HDP'li Sırrı Sakık yaptığı açıklamada skandal ifadeler kullandı. Seçimleri yedili koalisyonun kazanması durumunda teröristbaşı Öcalan'a özgürlük verileceğini ifade etti.
"KILIÇDAROĞLU ANAYASAYI DEĞİŞTİRMEYE MECBUR"
HDP'li Cengiz Çandar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda yeni bir çözüm ve müzakere süreci ve anayasayı değiştirmek için "mecbur "olduğunu söyledi
Kılıçdaroğlu üzerindeki baskıyı artıran HDP'de Cengiz Çandar yaptığı açıklamada "Sayın Kılıçdaroğlu seçilirse yeni çözüm süreci değerlendirme ve uygulama konusunda inisiyatif alabilir mi?" sorusuna "Mecbur mecbur. Öyle olacak" ifadesini kullandı.
"HER ŞEYİ YENİ BAŞTAN İNŞA EDECEĞİZ"
HDP & Yeşil Sol Parti listelerinden aday gösterilen Hasan Cemal hedeflerini açıkladı. Cemal "Bu düzeni değiştirmek için geliyoruz. Bunun için de elbette Kürt sorununu çözmek var. Elbette hapisteki bütün tutsakların salınması var. Her şeyi yeni baştan inşa etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.
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