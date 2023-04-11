HDP’li Cengiz Çandar ve Hasan Cemal’den Kılıçdaroğlu’na gözdağı: Yeni çözüm süreci ve Anayasa değişikliğine mecbur

HDP KILIÇDAROĞLU'NA YÜKLENİYOR

Bay Kemal'in bu açıklamalarından yüz bulan HDPKK'lılar ise özerklik ve bebek katili Öcalan'a özgürlük konusunda baskıyı artırırken açıklamalar üst üste geldi.

CHP'Lİ YUNUS EMRE: ÖZERKLİK TALEBİNİ YERİNE GETİRECEĞİZ

Bu gelişmeler yaşanırken CHP'li isimlerin PKK ve HDP'ye yönelik söylemleri her geçen gün artarken CHP Milletvekili Yunus Emre yaptığı açıklamada terör örgütü PKK'nın yerel özerklik talebini yerine getireceklerini söylüyordu.