Asgari ücrete zam geliyor! Asgari ücret temmuzda ne kadar olacak?

Bilindiği gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her asgari ücret açıklanmasında bir güncelleme kendisi yapıyor bir dokunuş yapıyor. İşte bu ihtimale karşı burada yüzde 23,5'lik bir oran beklentimiz var. Eğer buna göre bir zam oranı ortaya çıkarsa asgari ücret net olarak 10 bin 500 TL'ye brüt olarak ise 12 bin 352 TL'ye çıkmış olacak. Geçtiğimiz yılın temmuz ayına göre ise zam oranı yüzde 91 civarında oluyor.