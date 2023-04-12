Asgari ücrete zam geliyor! Asgari ücret temmuzda ne kadar olacak?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan temmuz ayında asgari ücrete zam yapılacağı müjdesini vermişti. Peki zam ne kadar olacak, beklenti ne yönde? Gelişmeleri A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu’nun konuğu olan sosyal güvenlik uzmanı Emre Gülşen değerlendirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Ankara Arena Spor Salonu'nda 2023 AK Parti Seçim Beyannamesini tek tek açıkladı. Bu yıl başında 8 bin 506 lira olan asgari ücretle ilgili olarak çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceğini söyledi.
Önümüzdeki dönemde asgari ücrete enflasyonun üzerinde artışlarla çalışanların refah payı almasını sağlayacaklarına dikkat çeken Başkan Erdoğan "Geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da temmuz ayında asgari ücrete artış yapacağız." dedi.
Asgari ücret zam oranları henüz netlik kazanmadı. Ancak Başkan Erdoğan enflasyonun altında bir artış olmayacağının sinyallerini verdi. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Ocak ayında enflasyonu 6,65, Şubat ayında 3,15 ve son olarak Mart ayında 2,29 olarak açıkladı. Son 3 aylık enflasyon toplam yüzde 12,52 oldu. Nisan, Mayıs ve Haziran ayları enflasyonu da dikkate alınarak asgari ücrete ara zam yapılacak.
Asgari ücret temmuzda ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam olabilir? Sosyal güvenlik uzmanı Emre Gülşen'in öne çıkan sözleri:
"Seçime yaklaştığımız bu zaman dilimlerinde çalışma hayatını ilgilendiren birden fazla müjde aldık. Emekli aylıklarının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye çıkarılması büyük sevinç uyandırdı. Tabi emekli taban aylıkları 7 bin 500 TL'ye yükselince tüm ücretli çalışanlarda bir artış beklentisi oluştu. Buna istinaden akla gelen asgari ücret oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temmuz ayında asgari ücrete zam yapılacağını açıkladı. Biz de bir ara zam yapılacağını böylece öğrenmiş olduk. Buna asgari ücret için 3 farklı rakam hesaplaması yaptık. 2023 Temmuz asgari ücret için yüzde 17,5 yüzde-23,5 ve yüzde 35 olarak oranlar karşımızda. Bilindiği gibi asgari ücret ocak ayında 8 bin 506 TL'ye çıkarıldı. Burada yüzde 54,66 gibi tarihin en büyük zam oranı yapıldı. Burada yıllık olarak bakacak olursak 2022 asgari ücrete göre yüzde 100 bir artış yapılmış oldu.
Sadece enflasyon oranına göre yüzde 17,5 bir artış beklersek net olarak 10 bin TL'ye brüt olarak da 11 bin 764 liraya çıkacak. Bilindiği gibi TÜİK her ay enflasyon rakamlarını açıklıyor. İşte bu oranlara göre bizim tahmini enflasyon rakamımız yüzde 17,5'e tekabül ediyor. Sadece bu oranda bir zam yapılırsa geçtiğimiz yıl temmuz ayına göre yüzde 82 zam yapılmış olacak.
Bilindiği gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her asgari ücret açıklanmasında bir güncelleme kendisi yapıyor bir dokunuş yapıyor. İşte bu ihtimale karşı burada yüzde 23,5'lik bir oran beklentimiz var. Eğer buna göre bir zam oranı ortaya çıkarsa asgari ücret net olarak 10 bin 500 TL'ye brüt olarak ise 12 bin 352 TL'ye çıkmış olacak. Geçtiğimiz yılın temmuz ayına göre ise zam oranı yüzde 91 civarında oluyor.
Asgari ücret için yüzde 35'lik bir beklenti var ve bu sadece deprem bölgeleri için düşünülen bir rakam oradaki iş hayatını tekrar ayağa kalkması için planlar yapılıyor. Burada eğer bu oranda bir zam yapılırsa asgari ücret 11 bin 500 TL'ye brüt asgari ücret ise 13 bin 530 TL'ye çıkmış olacak. İşte geçtiğimiz yıl temmuz ayına göre burada da yüzde 109'luk gibi ciddi bir artış var."
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