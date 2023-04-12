Avrupa'dan çifte standart! AK Parti'ye yasak, CHP'ye serbest
Avrupa'da yasağa rağmen CHP'nin seçim propagandasına izin veriliyor. Cumhur İttifakı'na kapılar kapalı 7'li koalisyona ise destek yağıyor. AK Parti Yurt Dışı Seçim Koordinasyon Merkezi Başkan Vekili Bülent Bilgi, A Haber'de konu ile ilgili detayları anlattı.
Avrupa her seçim döneminde olduğu gibi yine çifte standardı ortaya koydu.
Almanya'da seçim öncesi Cumhur İttifakı'nın her organizasyonuna kapılar kapatılırken, 7'li koalisyona olağanüstü bir destek sağlanıyor.
AK Parti Yurt Dışı Seçim Koordinasyon Merkezi Başkan Vekili Bülent Bilgi, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.
İşte o açıklamalardan satır başları; Seçim yasağı sadece Cumhur İttifakı partilerine uygulanıyor. Onlara bırakın önlemeyi destek veriyorlar. Okulların salonlarını kendilerine tahsis ediyorlar mesela.
26 Mart'ta CHP amblemi altında bir programı oldu bir okulun spor salonunda program düzenlediler.
Biz de irtibata geçtik. Aynı şehirde aynı belediyeye biz de başvuralım istedik. Dernek olarak başvuralım istedik.
SEÇİMLERE MÜDAHALEDİR
Başvurduktan sonra burada bir organizasyon gerçekleştiremezsiniz izin veremeyiz diye sudan sebeplerle karşı karşıya kalıyoruz. Çifte standart uygulanıyor. Dolaylı da olsa seçimlere müdahaledir.
Bu herkese aynı şekilde uygulansın.
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