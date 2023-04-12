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Koalisyon ortakları Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan'ı siyaseten kullandı: Kılıçdaroğlu'nu tanımam! Geleceğinden bilgim yoktu

ÖZEL HABER ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 12.04.2023 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023
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Koalisyon ortakları Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan’ı siyaseten kullandı: Kılıçdaroğlu’nu tanımam! Geleceğinden bilgim yoktu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ev sahipliğinde, İslam Ülkelerinin Büyükelçileri’nin de yer aldığı iftar davetine CHP Genel Başkanı ve 7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan katıldı. İftarda bir konuşma yaptırılan Kılıçdaroğlu, Lütfi Doğan'ın yanına oturtuldu. Doğan'ın oğlu Yahya Doğan bu duruma sert tepki gösterdi ve “Babam, Kılıçdaroğlu'nun iftarda olacağından ve böyle bir fotoğraf ortaya çıkacağından haberi olsa iftara katılmazdı. Bu durum siyaseten kullanıldı ve babam bu duruma çok üzüldü." ifadelerini kullandı. Diğer yandan ilk kez A Haber’e konuşan Lütfi Doğan da yaşananlardan rahatsızlığını anlattı. Doğan, "Kılıçdaroğlu'nu tanımam! Geleceğinden bilgim yoktu" dedi ve Başkan Erdoğan'a desteğini yineledi. İşte detaylar…

A HABER ÖZEL HABER | Saadet Partisi'nin düzenlediği iftara katılan, merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın yol arkadaşlarından Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan, 7'li koaliyon tarafından siyasete alet edilmesine tepki gösterdi.

KILIÇDAROĞLU YANINA OTURDU

İftarda bir konuşma yaptırılan Kemal Kılıçdaroğlu, Lütfi Doğan'ın yanına oturtuldu.

"DESTEK" İDDİALARI ÇÖKTÜ

Çekildiği fotoğraf karesi ile Doğan'ın, Kılıçdaroğlu'na destek için iftara katıldığı iddialarını gündeme getirildi.

DOĞAN'IN DESTEĞİ BAŞKAN ERDOĞAN'A

Oysa gerçek bambaşkaydı ve Doğan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini çoktan ilan etmişti.

İŞTE OLAYIN PERDE ARKASI

Olayın perde arkasını ve kendisine tertip edilen olayı Lütfi Doğan, A Haber'de anlattı.

"DESTEĞİM HAK YOLDA OLANA"

Doğan, "Benim destekleyeceğim hak yolda olan, mümkün olduğu kadar memleketin birliğini dirliğini ve güzel şahsiyetini koruyacak siyaset benim için makbul. Bunun dışındaki siyasetlerle benim alakam yok" mesajını verdi.

"KILIÇDAROĞLU'NUN GELECEĞİNDEN BENİM BİLGİM YOKTU"

Lütfi Doğan Kılıçdaroğlu'nun iftara katılacağından haberdar değildi.

Bu husus içinde Doğan, "Gittim sonra bana bir yer gösterdiler. Oturdum. Ondan sonra Kemal Kılıçdaroğlu Bey de geldi iftara 2-3 dakika kaldı. Fotoğraf çektiler ben onu fark etmedim" şeklinde konuştu.

"KILIÇDAROĞLU'NU TANIMAM"

Öte taraftan Doğan, "Orada yan yana oturuyoruz merhaba dedim Ramazanınız mübarek olsun dedim o kadar. Kemal Kılıçdaroğlu Beyi sadece televizyonlarda görüyorum başka hiç konuşmamız bir araya bir gelmemiz yok. Kim olduğunu bilmiyorum" dedi.

DOĞAN'IN OĞLUNDAN SERT AÇIKLAMA

Lütfi Doğan'ın siyaseten kullanılmasına oğlu Yahya Doğan da sert tepki gösterdi. Babasının böyle bir durumdan haberi olmadığını söyledi.

Yazılı bir açıklama yapan Yahya Doğan, "Babamın Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftara katılacağından ve böyle bir fotoğraf ortaya çıkacağından haberi olsaydı iftara katılmazdı. İftara ait kamuoyuna servis edilen görüntülerde babam, Temel Bey ve Kemal Kılıçdaroğlu bir arada görünüyor. Fotoğraf kamuoyuna yansıyınca pek çok insan aradı.

'Lütfi Doğan Kılıçdaroğlu'na destek mi oluyor?' diye sordular oysa böyle bir durum yoktu. Babamın bu durumdan haberi bile yoktu." ifadelerine yer verdi.

Kılıçdaroğlu’nu tanımam! "KILIÇDAROĞLU'NU TANIMAM!"

Lütfi Doğan’dan iddialara yanıt ve Erdoğan’a destek LÜTFİ DOĞAN'DAN İDDİALARA YANIT VE ERDOĞAN'A DESTEK
Lütfi Doğan’dan iddialara yanıt ve Erdoğan’a destek

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