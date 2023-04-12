Koalisyon ortakları Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan’ı siyaseten kullandı: Kılıçdaroğlu’nu tanımam! Geleceğinden bilgim yoktu

DOĞAN'IN OĞLUNDAN SERT AÇIKLAMA

Lütfi Doğan'ın siyaseten kullanılmasına oğlu Yahya Doğan da sert tepki gösterdi. Babasının böyle bir durumdan haberi olmadığını söyledi.

Yazılı bir açıklama yapan Yahya Doğan, "Babamın Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftara katılacağından ve böyle bir fotoğraf ortaya çıkacağından haberi olsaydı iftara katılmazdı. İftara ait kamuoyuna servis edilen görüntülerde babam, Temel Bey ve Kemal Kılıçdaroğlu bir arada görünüyor. Fotoğraf kamuoyuna yansıyınca pek çok insan aradı.