AK Parti’nin seçim beyannamesi! Enerji, spor ve anketler…

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

Biz Türkiye olarak maalesef enerjide dışa bağımlıyız. Kaynaklarımız çok yeterli değil Ama buna rağmen altyapımız çok güçlü. Petrolde doğalgazda dışa bağımlısınız bunu getiremezseniz hizmet noktasında büyük bedeller olur. Gerek petrol gerek doğal gazda arama çalışmalarına çok büyük hız verdi. Bunda en büyük pat tabi ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ındır. Benden önceki tüm bakanlar dahil kendisine iletilen tüm projeleri dinlemiş ve destek olmuştur. Bu sayede 2020 yılında dünyanın en büyük doğalgaz keşiflerinden birini yaptık. Çıkartılamaz denilen gaz 20 Nisan'da karada olacak. Bu gaz sadece konutlar için ülkemize 35 yıl hizmet verecek tüm hanelerin ihtiyacını karşılayacak.