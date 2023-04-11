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AK Parti’nin seçim beyannamesi! Enerji, spor ve anketler…

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 11.04.2023 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023
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AK Parti’nin seçim beyannamesi! Enerji, spor ve anketler…

AK Parti’nin seçim beyannamesinin şifrelerini A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün’ün konuğu olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen değerlendirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

Biz Türkiye olarak maalesef enerjide dışa bağımlıyız. Kaynaklarımız çok yeterli değil Ama buna rağmen altyapımız çok güçlü. Petrolde doğalgazda dışa bağımlısınız bunu getiremezseniz hizmet noktasında büyük bedeller olur. Gerek petrol gerek doğal gazda arama çalışmalarına çok büyük hız verdi. Bunda en büyük pat tabi ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ındır. Benden önceki tüm bakanlar dahil kendisine iletilen tüm projeleri dinlemiş ve destek olmuştur. Bu sayede 2020 yılında dünyanın en büyük doğalgaz keşiflerinden birini yaptık. Çıkartılamaz denilen gaz 20 Nisan'da karada olacak. Bu gaz sadece konutlar için ülkemize 35 yıl hizmet verecek tüm hanelerin ihtiyacını karşılayacak.

Nisan ayında tarifelerde düzenlemeye gittik. Hem elektrik hem doğalgazda bir indirim yapıldı. Önümüzde 20 Nisan var, yerli gazımız sisteme girecek. Orada vatandaşlarımızı memnun edecek müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceğini düşünüyorum. Bayramda çifte bayram olacak. Akdeniz'de çalışmalarımız devam ediyor. Karadeniz'de bir keşif yaptık bu gaz artık 20 Nisan'da karada mayıs ayında evde olacak.

27 Nisan'da nükleer yakıt Akkuya'ya geliyor. Artık orası bir nükleer tesis olacak. Burada diğer ekipmanlarda tamamlanmış olacak. Güvenlik testleri yapılacak sonra işletmeye alınacak. 4 yılda toplam 4 reaktör işletmeye alınacak. Sinop ve Trakya ile ilgili diğer sahaların geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar sürüyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:

Biz genç odaklı siyasetin temsilcileriyiz. Son 21 yılda nasıl genç odaklı siyasetimizi eserlerimizle hizmetlerimizle ortaya koyduysak bundan sonrada seçim beyannamemizde ortaya koyacağız. Sürekli gençleşen bir aday listemiz var. Gençlerin enerjisinin ön planda olduğu bir liste var. Biz gençlerimizin gönlünü fethetmek ve onlarla birlikte yürümek istiyoruz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen:

Seçim 1. turda bitecek. Bizim elimizdeki veriler bunu gösteriyor. Bu seçim bilindiği gibi ikili olacak yani cumhurbaşkanı haricinde parlamento seçimi olacak. Cumhurbaşkanı adayları gördük, listeleri ise yeni gördük bunların birkaç puanlık etkisi olabiliyor. Özellikle seçim bölgelerinde büyük değişimler yapabiliyor ama ülke genelinde birkaç puanlık oynamalar oluyor. Bunu milletimiz daha yeni görüyor.

Listelerin yansıması 3 ya da 4 gün sonra olur. Şu anda seçmenler bunu değerlendiriyor. Şu anda Cumhur İttifakı önce gidiyor. AK Parti 1. parti olarak yüzde 40'ın üzerinde bir oy oranı ile önde gidiyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yüzde 50'nin üzerinde bir oya sahip. Bize net gözüküyor ama daha 1 ay var milletimiz ne der biz ne kadar çalışacağız rakiplerimiz ne kadar çalışacak hepsi buna bağlı. Biz baştan beri önde gidiyoruz çalışmalarımız sürecek.

İşte Başkan Erdoğan ve AK Parti’nin oyu İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN VE AK PARTİ'NİN OYU

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