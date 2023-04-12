12 Nisan 2023, Çarşamba
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Özerklik ve bebek katili Öcalan'a özgürlük vadeden CHP'den yeni söz: PKK ile müzakere edeceğiz
Seçimlere artık sayılı günler kalırken PKK ve HDP'nin yanı sıra altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve partisi CHP'den terör örgütüne yönelik vaatler üst üste geliyor. Katıldığı yayında yaptığı açıklamada "HDP ile bazı konularda birlikte olacağız" diyerek sonrasında da terör suçlarından tutuklu Selehattin Demirtaş'a özgürlük vadeden Kılıçdaroğlu adeta Kandil'e selam çaktı. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı sonrası HDP ve PKK'lı isimler üst üste Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yaparken CHP'li bazı milletvekilleri de "özerklik" ve "Bebek katili Öcalan'a özgürlük" sözü vererek bu desteğe geri dönüş yaptı. Son olarak CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu katıldığı canlı yayında PKK'ya silah bıraktıracaklarını ifade ederken terör örgütüyle "müzakere edeceklerinin" altını çizdi. CHP'li Tanrıkulu geçmişte Türk askerine kimyasal silah iftirasında bulunurken, PKK'lı teröristlerin cenaze törenlerinde boy göstermişti. İşte detaylar...