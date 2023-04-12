12 Nisan 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Özerklik ve bebek katili Öcalan'a özgürlük vadeden CHP'den yeni söz: PKK ile müzakere edeceğiz

Özerklik ve bebek katili Öcalan'a özgürlük vadeden CHP'den yeni söz: PKK ile müzakere edeceğiz

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.04.2023 01:08
Seçimlere artık sayılı günler kalırken PKK ve HDP'nin yanı sıra altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve partisi CHP'den terör örgütüne yönelik vaatler üst üste geliyor. Katıldığı yayında yaptığı açıklamada "HDP ile bazı konularda birlikte olacağız" diyerek sonrasında da terör suçlarından tutuklu Selehattin Demirtaş'a özgürlük vadeden Kılıçdaroğlu adeta Kandil'e selam çaktı. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı sonrası HDP ve PKK'lı isimler üst üste Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yaparken CHP'li bazı milletvekilleri de "özerklik" ve "Bebek katili Öcalan'a özgürlük" sözü vererek bu desteğe geri dönüş yaptı. Son olarak CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu katıldığı canlı yayında PKK'ya silah bıraktıracaklarını ifade ederken terör örgütüyle "müzakere edeceklerinin" altını çizdi. CHP'li Tanrıkulu geçmişte Türk askerine kimyasal silah iftirasında bulunurken, PKK'lı teröristlerin cenaze törenlerinde boy göstermişti. İşte detaylar...
Biçer’den HDPKK’ya net mesaj
Biçer’den HDPKK’ya net mesaj
CHP’den yeni söz: PKK ile müzakere edeceğiz
CHP'den yeni söz: PKK ile müzakere edeceğiz
HDP’den Kılıçdaroğlu’na gözdağı
HDP'den Kılıçdaroğlu'na gözdağı
TCG Anadolu Halk TV’nin hedefinde!
TCG Anadolu Halk TV'nin hedefinde!
Kılıçdaroğlu tek adam olacak itirafı!
"Kılıçdaroğlu tek adam olacak" itirafı!
Reis’e Hay hay! Kemal’e bay bay”
"Reis'e Hay hay! Kemal’e bay bay”
Başkan Erdoğan’dan sert tepki
Başkan Erdoğan'dan sert tepki
Seçim beyannamesini açıkladı
Seçim beyannamesini açıkladı
Bozdağ, Togg ile ilk sürüşünü gerçekleştirdi
Bozdağ, Togg ile ilk sürüşünü gerçekleştirdi
İşte AK Parti’nin yeni şarkısı!
İşte AK Parti’nin yeni şarkısı!
Başkan Erdoğan seçim startını veriyor!
Başkan Erdoğan seçim startını veriyor!
İşte Başkan Erdoğan ve AK Parti’nin oyu
İşte Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin oyu
Daha Fazla Video Göster