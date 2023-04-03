Türkiye terörle mücadelede ve terörü kaynağında yok etmekte kararlı. Mehmetçik MİT ile yaptığı ortak operasyonlarla hainlere darbe üstüne darbe vuruyor. Bir yandan yedi düvelle, öbür yandan terörle mücadele tüm hızıyla sürüyor. Milletin ve devletin bekası için her türlü adım cesaretle atılıyor. Ve her geçen saniye Kandil'deki teröristler için de o beklenen son yaklaşıyor. Ancak artık onlar için korkunun ecele faydası yok. Çünkü herkes yaptığının karşılığını er ya da geç görüyor. Başka devlet ve milletlerin maşası olup rüzgar ekenler için fırtınayı biçmenin vakti.

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