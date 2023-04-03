03 Nisan 2023, Pazartesi
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccade saygısızlığına A Haber'de sert tepki: Sen neyi görüyorsun ki!
Son dakika haberi... Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da partililerle seccade üzerine basarak poz vermesi gündeme oturdu. Kılıçdaroğlu'nun "seccadeyi görmedim" açıklamasına siyasilerden de tepki yağdı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.