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Kemal Kılıçdaroğlu’nun seccade saygısızlığında yeni perde yeni fotoğraf

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Giriş Tarihi: 02.04.2023 Güncelleme Tarihi: 02.04.2023
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Kemal Kılıçdaroğlu’nun seccade saygısızlığında yeni perde yeni fotoğraf

İçinde HDP'nin de yer aldığı 7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP İstanbul 2. Bölge Aday Adayı Avukat Ali Acar ile de seccadeye ayakkabılarıyla basarak fotoğraf çektirdiği belirlendi. Bu gelişme ardından Kılıçdaroğlu’nun ‘görmedim’ sözleri bir kez boşa çıktı. Detayları A Haber'de Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman anlattı.

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı ile ittifaka giren 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, skandallarına bir yenisini daha ekledi.

SECCADE SAYGISIZLIĞI

14 Mayıs genel seçimleri için kirli pazarlıklar ve ittifaklar peşinde koşan Kemal Kılıçdaroğlu bu kez Türk halkının büyük tepkisini toplayan yeni bir saygısızlığa imzasını attı.

YENİ FOTOĞRAF ÇIKTI

Kılıçdaroğlu'nun seccadeyi ayakları altına aldığı görüntüler ortaya çıktı. Üstelik Kılıçdaroğlu'nun 'aceleye geldi' sözleri de boşa çıktı ve aynı yerde farklı kareler de çektiği belirlendi.

"BEN KİMSEYİ KIRAMAM" DEDİ SECCADEYE BASTI

Kemal Kılıçdaroğlu, "Dün akşamdan bu yana saldırı malzemesi ettikleri fotoğraf karesiyle ilgili kelam edeceğim. İftar organizasyonuna katıldığımız restoranda olduğu olay, fotoğraf çektirmek isteyenler vardı. Ben kimseyi kırmam. Öyle bir alışkanlığım da yoktur. Herkesi kucaklar, saygı duyarım. Fotoğraf çektirmek isteyenler vardı. Yerdeki seccadeyi görmedim. Şimdi o kare üzerinden operasyon yapıyorlar, açıkca söyleyeyim. Ben onların operasyonunu umursamam. Ben samimi olarak üzgünüm. Böyle iftira ve operasyonlardan siz samimi müslümanlara sığınıyorum." ifadelerine yer vermişti.

SECCADE OLAYINDA YENİ KARE

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 2. Bölge Milletvekili Aday Adayı Av. Ali Acar'la Kılıçdaroğlu'nun aynı yerde çekildiği yeni fotoğraf da ortaya çıktı.

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