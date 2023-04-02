02 Nisan 2023, Pazar
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Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na seccade göndermesi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Bağcılar'da yapımı tamamlanan 97 tesisin açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccade üzerine ayakkabı ile poz vermesine tepki gösteren Başkan Erdoğan konuşması sonrası kendisine verilen seccade hediyesini alırken,“Bu seccade ayakkabılarla basmak için değil, 15 Mayıs’ta inşallah şükür namazını bu seccadede kılabiliriz.” ifadelerini kullandı.