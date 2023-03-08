Kemal Kılıçdaroğlu'nu "mücahid" ilan etti! Saadet Partili Ümit Çebi'nin tepki çeken paylaşımına eleştiri yağmuru: "Hiç utanma yok değil mi?"
Millet İttifakı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının Saadet Partisi binası önünde ilan edilmesi dikkat çekerken altılı koalisyonda ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Saadet Partisi GİK Üyesi Ümit Çebi yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu için "mücahid" ifadesini kullandı. Çebi'nin paylaşımına çok sayıda yorum gelirken vatandaşlar "Hiç utanma yok dimi?" sözleriyle Çebi'yi eleştirdi. İşte detaylar...
Altılı masada yaşanan adaylık kaosu İYİ Parti'nin masaya dönmesi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olarak ilan edilmesiyle son bulmuş gibi gözükürken koalisyonda garip gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
"HAKKINIZI HELAL EDİN HAYDİ BİSMİLLAH"
Adaylık ilanının ardından son kez CHP Grup Toplantısı'nda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Hakkınızı helal edin. Haydi bismillah" sözleriyle noktaladı.
"MÜCAHİT" UNVANINI YAKIŞTIRDI TEPKİ YAĞDI
Altılı koalisyonunda Kılıçdaroğlu'nun isminin Saadet Partisi binasının önünde açıklanması dikkat çekerken Saadet Partisi'nin Genel İdare Kurulu Üyesi Ümit Çebi, Milli Görüş hareketinin kurucu lideri Necmettin Erbakan ile özdeşleşen 'mücahit' unvanını Kılıçdaroğlu için kullandı.
Çebi, merhum Necmettin Erbakan ile özdeşleşen 'mücahit' unvanını Kılıçdaroğlu için kullanınca tepkiler gecikmedi.
İŞTE O TEPKİLERDEN BAZILARI
İŞTE O TEPKİLERDEN BAZILARI
İŞTE O TEPKİLERDEN BAZILARI
İŞTE O TEPKİLERDEN BAZILARI
'MÜCAHİT' UNVANI NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Kıbrıs sorunu gündeme gelirken, siyasilerce ülkedeki sorunlardan daha fazla Ada'daki gelişmeler üzerine stratejiler üretildi. Kıbrıs'a 20 Temmuz 1974'te düzenlenen Barış Harekatı'nı güçlü şekilde savunan Erbakan'ın ismi bu dönemde "Mücahit" sıfatıyla kullanılmaya başlandı.
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