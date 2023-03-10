Saadet Partisi'nde kazan kaynıyor! Kemal Kılıçdaroğlu'na "Mücahid" benzetmesine bir tepki de AGD'den: Zırvalamaktan öte geçemeyen asalaklar...
Son dakika haberi | 6'lı koalisyon içerisinde yer alan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı Genel Merkez binasında açıklanan Saadet Partisi'nde kazan kaynıyor. Dün "Haymana Mutabakatı Heyeti" tarafından kaleme alınan ve ses getiren bildirinin ardından Saadet Partisi'ne yakın olan Anadolu Gençlik Derneği'nin İstanbul İl Başkanı Mehmet Yaroğlu da CHP lideri için "mücahid" benzetmesi yapan Saadet Partililere tepki gösterdi.
6'lı koalisyonun CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklamasının ardından bu kez de kaos masada bulunan partilerin içine sıçradı. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in masadan kalktığı süreçte koalisyonun HDP ile yakınlaşması, İYİ Parti'yi içten karıştırdı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının Saadet Partisi Genel Merkezi'nde açıklanması ve adaylık anonsunu SP lideri Temel Karamollaoğlu'nun yapması da Saadet içerisinde rahatsızlığa neden oldu. Milli Görüş Camiası, Saadet Partisi ve Temel Karamollaoğlu'na çok sert tepki gösterirken; içerisinde partinin önde gelen isimlerinden Mustafa Köylü, Selman Esmerer, Harun Macit, Hasan Yaşar ve İlyas Tongüç gibi isimlerin de bulunduğu Haymana Mutabakatı Heyeti dün bir bildiri yayınlayarak "6 Mart Milli Görüş tarihine kara bir gün olarak geçmiştir!" demişti.
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KILIÇDAROĞLU'NA YAPILAN MÜCAHİD BENZETMESİNE TEPKİ
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Saadet Partisi'nde kopuş sürecinin başlayacağı iddia edilirken, bir tepki de partiye yakın olan Anadolu Gençlik Derneği'nden (AGD) geldi. AGD İstanbul İl Başkanı Mehmet Yaroğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için "Mücahid" benzetmesi yapan partililer başta olmak üzere parti içerisinde yer alan isimlere eleştirilerini sıraladı.
Yaroğlu, "Cihad; Kuran nizamını kurmak ve yürütmek için verilen mücadeledir. Mücahid ise farz olan bu ibadeti bütün gücüyle gerçekleştiren kişidir. Politik tevil yapacağım diye zırvalamaktan öteye geçemeyenler asalak gibi musallat oldukları İslami kavramları diline dolamaktan vazgeçsinler." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Saadet Partisi GİK üyesi Ümit Çebi, SP lideri Temel Karamollaoğlu'nun CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday olarak açıklamasının ardından CHP lideri için "Mücahid" benzetmesinde bulunarak "13.Cumhurbaşkanı adayı, sn. Kılıçdaroğlu, grup toplantısında yaptığı veda konuşmasının sonunda hadi bismillah diyerek bitirdi. Geliyor Mücahid Kılıçdaroğlu." ifadelerini kullanmıştı.
Aynı Çebi daha sonra yaptığı paylaşımda ise "Bu ruha mücahit denir. Bizden görünenler, haçlı BOP ile, ortadoğuyu müslümanın kanı ve göz yaşları ile sularken ve zalime destek olurken. Bizden görünmeyen ise, BOP zulüm zihniyetine karşı mertçe mücadelesi taktirliktir. ALLAH zalimleri sevmez." demişti.
Çebi'ye Saadet Partisi İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Habibe Erdoğan sahip çıkmış ve Çebi'nin "Mücahid" benzetmesini savunarak "Hakkın yeryüzüne hakim olması için mücadele eden kişiye Mücahid denir. Yoksullukla mücadele etmek, adalet için çabalamak, liyakate uygun davranmak Allah'ın rızasını kazanmak ve cihad etmek değil midir? Sn. Kılıçdaroğlu sadece bir aday değil, bu ülkeye dair umudumuzun, karanlıktan çıkışımızın ortak temsilidir." ifadelerini kullanmıştı.
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