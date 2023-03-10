Saadet Partisi'nde kazan kaynıyor! Kemal Kılıçdaroğlu'na "Mücahid" benzetmesine bir tepki de AGD'den: Zırvalamaktan öte geçemeyen asalaklar...

6'lı koalisyonun CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklamasının ardından bu kez de kaos masada bulunan partilerin içine sıçradı. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in masadan kalktığı süreçte koalisyonun HDP ile yakınlaşması, İYİ Parti'yi içten karıştırdı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının Saadet Partisi Genel Merkezi'nde açıklanması ve adaylık anonsunu SP lideri Temel Karamollaoğlu'nun yapması da Saadet içerisinde rahatsızlığa neden oldu. Milli Görüş Camiası, Saadet Partisi ve Temel Karamollaoğlu'na çok sert tepki gösterirken; içerisinde partinin önde gelen isimlerinden Mustafa Köylü, Selman Esmerer, Harun Macit, Hasan Yaşar ve İlyas Tongüç gibi isimlerin de bulunduğu Haymana Mutabakatı Heyeti dün bir bildiri yayınlayarak "6 Mart Milli Görüş tarihine kara bir gün olarak geçmiştir!" demişti.

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KILIÇDAROĞLU'NA YAPILAN MÜCAHİD BENZETMESİNE TEPKİ

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Saadet Partisi'nde kopuş sürecinin başlayacağı iddia edilirken, bir tepki de partiye yakın olan Anadolu Gençlik Derneği'nden (AGD) geldi. AGD İstanbul İl Başkanı Mehmet Yaroğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için "Mücahid" benzetmesi yapan partililer başta olmak üzere parti içerisinde yer alan isimlere eleştirilerini sıraladı.