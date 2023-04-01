01 Nisan 2023, Cumartesi
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Kılıçdaroğlu'nun "seccade" saygısızlığı! Dini sembollere yapılan hakaret ne anlama geliyor?
HDP'li 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir iftar programının ardından CHP'li bir milletvekili aday adayı ile görüştü. Görüşmeye ilişkin paylaşılan fotoğraftaki detay ise tepkilere yol açtı. Kılıçdaroğlu'nun yerdeki seccadeye ayakkabı ile bastığı görüldü. Kılıçdaroğlu’nun seccade saygısızlığı ne anlama geliyor? Siyasetin öne çıkan gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan Genar Başkanı İhsan Aktaş değerlendirdi.