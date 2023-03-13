Kemal Kılıçdaroğlu'nu parlatmak için her yolu deniyorlar! Önce "Bozkurt Kemal", sonra "Mücahid Kemal"

BAŞKAN ERDOĞAN'IN SÖZLERİYLE KARŞILADILAR

Bununla da yetinmeyen CHP'liler, Kılıçdaroğlu'nu parlatmak için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın her konuşmasında dile getirdiği, "Bir olacağız, hep birlikte olacağız" ifadelerini de kullandı.

Başkan Erdoğan, sloganı haline getirdiği, "Biz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Birlikte kurduğumuz bu ülkeyi inşallah hep birlikte güzel yarınlara taşıyacağız." ifadelerini 2013'ten bu yana hemen hemen her konuşmasının sonunda kullanıyor.