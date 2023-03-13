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Kemal Kılıçdaroğlu'nu parlatmak için her yolu deniyorlar! Önce "Bozkurt Kemal", sonra "Mücahid Kemal"

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 13.03.2023 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023
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Kemal Kılıçdaroğlu’nu parlatmak için her yolu deniyorlar! Önce Bozkurt Kemal, sonra Mücahid Kemal

6'lı koalisyon masası tarafından Cumhurbaşkanı adayı olarak duyurulan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, daha ilk günden ortaklık için HDP'ye sinyal çakarak "görüşeceğiz" açıklaması yapmıştı. HDP'den desteği alan Kılıçdaroğlu, Saadet Partililer tarafından ise "Mücahid" denilerek parlatılmaya çalışıldı. Bununla da yetinmeyen CHP'liler, Başkan Erdoğan'ın "Bir olacağız, diri olacağız" sözlerini de kendisine slogan yaptı. Takiyye konusunda sınırı olmayan CHP'liler, terör örgütünün siyasi ayağı ile iş birliğini yok sayarcasına geçtiğimiz günlerde milliyetçi seçmenin gözünü boyamak için Kılıçdaroğlu'nu "Bozkurt Kemal" sloganlarıyla karşılamıştı.

6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu, kısa sürede terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin desteğini kazandı. Bir taraftan milliyetçi tabana mesaj vermeye çalışan diğer yandanda 'mücahid' ilan edilerek oy devşirmeye çalışıyor!

ENKAZ ÜZERİNDE SİYASET
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerde 48 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Devlet, yaraları sarmak maksadıyla topyekün seferber olurken muhalefet kanadı ise asrın felaketini fırsat bilerek enkaz başında siyasete girişti.

İlk andan itibaren "Devlet yok" yalanını ortaya atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığının ilan edilmesi sonrası bir kez daha bölgeye giderek PR çalışmasına başladı

Geçtiğimiz günlerde Saadet Partililer tarafından 'Mücahid' ilan edilen Kılıçdaroğlu, bu kez de Başkan Erdoğan'ın sözlerini slogan haline getiren CHP'liler tarafından karşılandı.

HDP İLE GÖRÜŞME HAZIRLIĞI
Bilindiği üzere, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesi sonrası ilk tebrik 6'lı koalisyonun 'gizli' ortağı HDP'den gelmişti. HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu ile görüşmek istediklerini söyleyip davette bulunmuştu.

6'lı koalisyonu dağıtan ve 72 saat sonra geri dönen Meral Akşener, geçtiğimiz akşam katıldığı canlı yayında, HDP'li Sancar'dan 'hoca' olarak bahsedip CHP ile HDP'nin görüşmesine yeşil ışık yakmış ve "CHP, HDP ile görüşebilir ama bizim olduğumuz masaya getiremez." açıklamasında bulunmuştu.

'MÜCAHİD KILIÇDAROĞLU' ÇIKIŞI

Kılıçdaroğlu'na övgüler dizen Saadet Partisi GİK Üyesi Ümit Çebi, CHP lideri için, Müslüman muhafazakar kesimin Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'a yönelik olarak kullandığı 'mücahid' tabirini kullandı.

Hemen ardından da Kılıçdaroğlu güzellemesi kervanına Saadet Partisi İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Habibe Erdoğan da katıldı ve "Hakkın yeryüzüne hakim olması için mücadele eden kişiye Mücahid denir. Yoksullukla mücadele etmek, adalet için çabalamak, liyakate uygun davranmak Allah'ın rızasını kazanmak ve cihad etmek değil midir?" sözleriyle aynı yorumu yaptı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN SÖZLERİYLE KARŞILADILAR

Bununla da yetinmeyen CHP'liler, Kılıçdaroğlu'nu parlatmak için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın her konuşmasında dile getirdiği, "Bir olacağız, hep birlikte olacağız" ifadelerini de kullandı.

Başkan Erdoğan, sloganı haline getirdiği, "Biz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Birlikte kurduğumuz bu ülkeyi inşallah hep birlikte güzel yarınlara taşıyacağız." ifadelerini 2013'ten bu yana hemen hemen her konuşmasının sonunda kullanıyor.

Kılıçdaroğlu’nu mücahid ilan ettiler
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