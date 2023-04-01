İYİ Parti’nin Meral Akşener’in mağduriyet tiyatrosu! Neden siyasi ranta soyundu?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in senaryosu uzun sürmedi. İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına gece isabet eden kurşunun yaygarası ertesi gün kopartıldı. Gece boyunca saldırı algısı oluşturulmak için hazırlık mı yapıldı soruları gündeme geldi. Olayın saldırı değil hırsız kovalayan bekçinin silahından çıkan kurşunun isabet etmesiyle meydana geldiği anlaşıldı. Peki Meral Akşener olayın failinin yakalanmasını neden beklemedi? Siyasi rant arayışına mı dönüştü? Parti binasına kurşun isabet etmesi siyasi istismara mı dönüştü? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan değerlendirdi.
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına isabet eden kurşunla ilgili İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, korkmadığını söyledi; Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Araştırmalar sonucunda bir olay daha ortaya çıktı. Kurşunun İYİ Parti İl Başkanlığına perşembe akşamı 22 sıralarında isabet ettiği anlaşıldı. Ancak parti yetkililerinin olayı ertesi gün öğle saatlerinde ihbar ettiği belirlendi. Ve hemen ardından iyi partiye saldırı şeklinde algı oluşturuldu. Gece boyunca saldırı algısı oluşturmak için hazırlık mı yapıldı soruları akla geldi.
Oysa gerçekler oluşturulan algıdan çok farklıydı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Fail kısa sürede yakalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, siyasi rant elde etmeye girişen Akşener'e tepki gösterdi. Olayın iç yüzü kısa sürede anlaşıldı. Emniyet kaynakları, olayın inşaat alanında hırsızlık yapanları kaçırmaya yönelik ateş açma sonucu meydana geldiğini, ateşi açanın da ruhsatlı silahı bulunan inşaat bekçisi olduğunu belirttiler.
İYİ Parti lideri Meral Akşener hatırlanacağı üzere hakaret davasında ceza alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konusunda da benzer bir yol izlemiş mağduriyet algısı oluşturarak hükümeti ve devleti hedef almıştı. Saraçhane önünde Ekrem İmamoğlu ile yine bir tiyatro çevirmişlerdi. Parti binasına kurşun isabet etmesi siyasi istismara mı dönüştü? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan değerlendirdi.
Hasan Turan'ın öne çıkan sözleri:
Meral Akşener öfke kontrolünü yapamıyor, kendine hakim olamıyor. Böyle hiç kimsenin kabul edemeyeceği kamuoyunun yadırgadığı hareketleri yapıyor. Meral Akşener öne masayı devirdi, sonra masa hakkında çok çirkin ifadeler kullandı. Masanın dayatmalarını kabul etmeyeceğini söyledi. Dayatılan şeye yani Kemal Kılıçdaroğlu'na dün tesadüfen seken bir kurşundan politik bir sonuç çıkarma çabasıyla koşarak gittiği parti binasının önünde destek istedi.
Devirdiği masaya ne olduysa 2 gün sonra kolluk kuvvetiyle zorla götürülmüş gibi yüzünün asık haliyle iğreti bir şekilde orada durdu ve dayatılan şeyi izledi. Sizi zorla masaya oturtan kim? Kumar masası, ölüm sıtma dayatması bunları Meral Akşener kamuoyuna söyledi. Bunları unutmak mümkün değil. Meral Akşener'in ortaya koyduğu zikzaklı tutum geçmişte de zaten bunu yapmış biri. Kendisinin siyasi kimliği ile ilgili kamuoyunda endişeye yol açan bir durum var.
İşte bu durumlardan sonra gittikçe eriyen oylar oluşmaya başladı. Meral Akşener, "HDP ile olmayız" dedi ancak onlar masanın üstüne çıktı. Şu anda HDP masayı yönlendiren taraf oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'na HDP projesi diyorlar ve cesur şekilde PKK tezlerini dillendiriyorlar. Kandil bu projenin kendilerinin olduğunu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayları olduğunu söylüyor. İşte tüm bunlar eşliğinde İYİ Parti'ye tanınan kredi tükenmeye başladı ve artık yüzde 4'lerden bahsediliyor.
İşte bunları gören Meral Akşener bir mağduriyet çabası içine girdi. Hatırlanacağı gibi Ekrem İmamoğlu ile ilgili ilk mahkeme tarafından verilen kararından sonra sevinç gösterileri yaptılar. Türkiye şu anda bir mağduriyet sonrasındaki sevinç gösterileri fotoğrafını hiç unutmayacak. Bunlar Türk siyasi tarihine geçti. Sözde mağdur olduktan sonra çak yapan kucaklaşan burandan siyasal malzeme, siyasal defineci gibi gömü bulduğunu düşünerek verdikleri görüntü milletin gözünden kaçmadı.
Burada bir mağduriyet yok bir mağduriyet arayışı var. Mağdır olmaya çalıştırlar. Milletimiz zorda olanın mağdur olanın ihtiyacı olanın yanında durur. İşte bunlardan faydalanmaya çalıştılar. Siz ilk mahkemeden bir ceza almış olabilirsiniz ama bunu bir sürü süreci var. Üst mahkemesi, istinafı hepsi var önün açık bir durum. İlk mahkemeden çıkan karara üzülmek gerekirken buna sevinip çak yapıyorsanız burada bir mağduriyet değil burada sevinç söz konusudur. İşte bu zihin yapısı aynen devam ediyor."
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