İYİ Parti’nin Meral Akşener’in mağduriyet tiyatrosu! Neden siyasi ranta soyundu?

İşte bunları gören Meral Akşener bir mağduriyet çabası içine girdi. Hatırlanacağı gibi Ekrem İmamoğlu ile ilgili ilk mahkeme tarafından verilen kararından sonra sevinç gösterileri yaptılar. Türkiye şu anda bir mağduriyet sonrasındaki sevinç gösterileri fotoğrafını hiç unutmayacak. Bunlar Türk siyasi tarihine geçti. Sözde mağdur olduktan sonra çak yapan kucaklaşan burandan siyasal malzeme, siyasal defineci gibi gömü bulduğunu düşünerek verdikleri görüntü milletin gözünden kaçmadı.

Burada bir mağduriyet yok bir mağduriyet arayışı var. Mağdır olmaya çalıştırlar. Milletimiz zorda olanın mağdur olanın ihtiyacı olanın yanında durur. İşte bunlardan faydalanmaya çalıştılar. Siz ilk mahkemeden bir ceza almış olabilirsiniz ama bunu bir sürü süreci var. Üst mahkemesi, istinafı hepsi var önün açık bir durum. İlk mahkemeden çıkan karara üzülmek gerekirken buna sevinip çak yapıyorsanız burada bir mağduriyet değil burada sevinç söz konusudur. İşte bu zihin yapısı aynen devam ediyor."