Konuşmalarını hep dizelerle renklendirdi! İşte Başkan Erdoğan'ın şiir yolculuğu!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 20 yıllık liderlik döneminde sayısız konuşmaya imza attı ve bu konuşmalarının birçoğunda da ya bir dörtlüğe ya da bir dizeye yer verdi. Çünkü onun olmazsa olmazlarından biri de çocukluğundan bu yana gelen "şiir" sevgisi. İşte Başkan Erdoğan'ın okuduğu şiirler...
Daha ilkokul sıralarındayken başladı Başkan Erdoğan'ın şiir yolculuğu.
Hatta lisede katıldığı bir şiir yarışmasında salonun ve jüri üyelerinin dikkatini çekmek için Mehmet Akif Ersoy'un Zulmü Alkışlayamam şiirini mikrofonsuz okudu.
Ve bu şiir, girdiği yarışmada ona birincilik getirdi.
Erdoğan'ın çocukluğundan itibaren okuduğu o şiirler, salonlarda, toplantılarda ve okul etkinliklerinde yankılandı.
Hatta öyle ki kimi zaman bir şiiri şairinden daha iyi okudu Başkan Erdoğan. Hissiyle, vurgularıyla ve ses tonuyla adeta okuduğu şiire yeni bir nefes üfledi.
Sezai Karakoç'tan, Yahya Kemal'den Mehmet Akif Ersoy'dan, Necip Fazıl'dan ve Arif Nihat'tan okuduğu şiirlerle meydanları hareketlendirdi. Başkan Erdoğan hemen her mitinginde o bölgenin şairlerinden dörtlükler okudu ve konuşmalarını ise hep dizelerle renklendirdi.
Başkan Erdoğan, bir şair değil. Ancak o, ataları gibi şiire yakın duran, şiir okuyan bir lider.
Erdoğan, Yerine göre Fatih'ten, yerine göre de Yavuz ve Kanuni'den beyitler ve dörtlükler okumuş sadece mitinglerinde değil, kültürel içerikli konuşmalarında da konuşmanın seyrine göre şiirin eskimeyen tazeliğini ve büyülü gücünü kullanmıştır.
Ve o şiir, Başkan Erdoğan'ı cezaevine gönderen şiir.
Bu şiirle halkı, kin ve düşmanlığa sevketmekle suçlandı Erdoğan hakkında dava açıldı ve yargılanmaya başlandı.
Haksızlığa uğramıştı Erdoğan, ancak halk bunu görüyordu. Görüşlerini paylaşmayanlar bile Erdoğan'ı destek veriyor onun yanında duruyordu.
Okuduğu bu şiirle 10 ay hapse mahkum edildi siyasi hakları ve belediye başkanlığı elinden alındı. Düşünce suçlusu olmuştu. Erdoğan yıllarca mücadele ederek geldiği belediye başkanlığından zorla indirilmişti.
Ancak ondan rahatsız olan çevreler şunu bilemedi bedenler hapsedilir ama düşünceler hep özgür kalırdı.
Cezaevine girerken söylediği bu cümleler yediden yetmişe herkese ümit oldu.
Şiirden hapse hapisten tahliyeye uzanan yolculuktan 3 yıl sonra, AK Parti tek başına iktidara geldi. Recep Tayyip Erdoğan başbakan oldu. Ve onun sesinden okunan şiirler, Türkiye'nin dört bir yanında yankılandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Canan Karatay mucizevi karışımı açıkladı! 1 kaşığı bile ağız kokusunu yok ediyor! Sahurda bunu yaparsanız...
- 1 Nisan 2023 Cumartesi TV YAYIN AKIŞI | Bu akşam televizyonda hangi diziler var? ATV, TV8 , STAR TV, SHOW TV...
- TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 1 Nisan TOKİ İstanbul KURA SONUÇLARI! Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kazananların isim listesi!
- BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ 2023 | Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak?
- Ateş Kuşları 11.bölüm fragmanı izle! ATV Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
- Yalı Çapkını 27.bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Pelin'den sonra Suna şoku...
- Sağlık Bakanlığı 10.900 işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı 10.900 işçi alımı kura takvimi açıklandı mı?
- TOKİ İstanbul arsa kazananların isimleri! TOKİ MÜSTAKİL ARSA kura sonuçları İSİM LİSTESİ 31 MART! e-devlet sorgulama
- AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi, nasıl yapılacak? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri açıklandı mı?
- Çocuklu ailelere para desteği! Ödemeler 3.038 TL'ye yükseldi! İşte başvuru formu
- Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak 2023? Kurtlar Vadisi başlama tarihi açıklandı mı?
- MEB personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB KPSS-2023/4 personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı?