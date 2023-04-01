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Konuşmalarını hep dizelerle renklendirdi! İşte Başkan Erdoğan'ın şiir yolculuğu!

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 01.04.2023 Güncelleme Tarihi: 01.04.2023
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Konuşmalarını hep dizelerle renklendirdi! İşte Başkan Erdoğan’ın şiir yolculuğu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 20 yıllık liderlik döneminde sayısız konuşmaya imza attı ve bu konuşmalarının birçoğunda da ya bir dörtlüğe ya da bir dizeye yer verdi. Çünkü onun olmazsa olmazlarından biri de çocukluğundan bu yana gelen "şiir" sevgisi. İşte Başkan Erdoğan'ın okuduğu şiirler...

Daha ilkokul sıralarındayken başladı Başkan Erdoğan'ın şiir yolculuğu.

Hatta lisede katıldığı bir şiir yarışmasında salonun ve jüri üyelerinin dikkatini çekmek için Mehmet Akif Ersoy'un Zulmü Alkışlayamam şiirini mikrofonsuz okudu.

Ve bu şiir, girdiği yarışmada ona birincilik getirdi.

Erdoğan'ın çocukluğundan itibaren okuduğu o şiirler, salonlarda, toplantılarda ve okul etkinliklerinde yankılandı.

Hatta öyle ki kimi zaman bir şiiri şairinden daha iyi okudu Başkan Erdoğan. Hissiyle, vurgularıyla ve ses tonuyla adeta okuduğu şiire yeni bir nefes üfledi.

Sezai Karakoç'tan, Yahya Kemal'den Mehmet Akif Ersoy'dan, Necip Fazıl'dan ve Arif Nihat'tan okuduğu şiirlerle meydanları hareketlendirdi. Başkan Erdoğan hemen her mitinginde o bölgenin şairlerinden dörtlükler okudu ve konuşmalarını ise hep dizelerle renklendirdi.

Başkan Erdoğan, bir şair değil. Ancak o, ataları gibi şiire yakın duran, şiir okuyan bir lider.

Erdoğan, Yerine göre Fatih'ten, yerine göre de Yavuz ve Kanuni'den beyitler ve dörtlükler okumuş sadece mitinglerinde değil, kültürel içerikli konuşmalarında da konuşmanın seyrine göre şiirin eskimeyen tazeliğini ve büyülü gücünü kullanmıştır.

Ve o şiir, Başkan Erdoğan'ı cezaevine gönderen şiir.

Bu şiirle halkı, kin ve düşmanlığa sevketmekle suçlandı Erdoğan hakkında dava açıldı ve yargılanmaya başlandı.

Haksızlığa uğramıştı Erdoğan, ancak halk bunu görüyordu. Görüşlerini paylaşmayanlar bile Erdoğan'ı destek veriyor onun yanında duruyordu.

Okuduğu bu şiirle 10 ay hapse mahkum edildi siyasi hakları ve belediye başkanlığı elinden alındı. Düşünce suçlusu olmuştu. Erdoğan yıllarca mücadele ederek geldiği belediye başkanlığından zorla indirilmişti.

Ancak ondan rahatsız olan çevreler şunu bilemedi bedenler hapsedilir ama düşünceler hep özgür kalırdı.

Cezaevine girerken söylediği bu cümleler yediden yetmişe herkese ümit oldu.

Şiirden hapse hapisten tahliyeye uzanan yolculuktan 3 yıl sonra, AK Parti tek başına iktidara geldi. Recep Tayyip Erdoğan başbakan oldu. Ve onun sesinden okunan şiirler, Türkiye'nin dört bir yanında yankılandı.

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