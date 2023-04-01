Saray’a giden CHP’li yalanı | Rahmi Turan’a para cezası! Kılıçdaroğlu’na özür çağrısı
Sözcü yazarı Rahmi Turan tarafından ortaya atılan "Saraya giden CHP'li" iddiasında adı geçen Muharrem İnce hakkında mahkeme karar verdi. İnce’nin Külliye’ye gitmediği ortaya çıktı. Konuya dair avukat Mustafa Kemal Çiçek açıklamalarda bulundu.
Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan yalanlarla dolu köşesinde 4 yıl önce "Erdoğan, CHP genel başkanlığı için bir CHP'liye destek vaat etti..." iddiası, gündeme bomba gibi düşmüştü.
Rahmi Turan'ın bu yazısı sonrasında herkes o ismin kim olduğu merak etti. Turan'ın yazısı sonrasında ilk açıklama CHP'li Muharrem İnce'den gelmiş ve İnce bu ismin ortaya çıkmasını veya Turan'ın bu kişiyi açıklamasını istemişti.
Aradan 4 yıl geçti ve flaş gelişmeyi bugün avukat Mustafa Kemal Çiçek açıkladı. Çiçek, "4 yıl süren yargılama neticesinde, Saray'a Muharrem İnce'nin gitmediğini Mahkeme kararı ile ortaya koyduk. Davalı muhataplar Talat Atilla ve Rahmi Turan'ın 3 ve 5 kuruş ödemek dışında; ekranlarda dillendiren Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamuoyuna bir özür borcu vardır herhalde" açıklaması yaptı.
İDDİA NASIL ORTAYA ÇIKTI? İŞTE YALANIN KRONOLOJİSİ
Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, 20 Kasım 2019 tarihli köşesinde "Müthiş bir haber!" başlığıyla, "Saray'a yakın haber kaynağının", CHP'li önemli bir siyasetçinin 9 Kasım akşamı değişik plakalı bir araçla geldiği Beştepe'de Başkan Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü aktardığını duyurmuştu. Görüşmede Erdoğan'ın, CHP'li isme, "Türkiye'nin güvenliği için senin CHP Genel Başkanı olman gerekir" dediğini de aktarmıştı.
"SARAY'A GİDENLERİ BİLİYORUM"
21 Kasım sabahı FOX TV'de İsmail Küçükkaya'ya konuk olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rahmi Turan'ın iddiasını doğruladı. "Saray'a gidenleri biliyorum. İsim vermek istemiyorum. Her konuda konuşan Erdoğan bu konuda neden konuşmuyor?" diyen Kılıçdaroğlu, açıklamasının devamında "Ben şaşırmadım efendim. Doğrudur" diye konuşmuştu.
"CUMHURBAŞKANLIĞIMI ORTAYA KOYUYORUM"
İzmir'de 22 Kasım'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iddiayı yalanlamıştı ve Kemal Kılıçdaroğlu'na "İspat ettin ettin, etmezsen CHP'nin genel başkanlığı bu yalancıdan kurtulsun" demişti. Erdoğan, "Güya ben Külliye'de bir CHP'li ile görüşmüşüm. Ben! Arkadaşlarım gerekli cevabı verdiler, 'Görüşme olmadı' dediler. Bunu haber yapan gazeteci kayıp. Bay Kemal, senin hayatın yalan. Eğer yiğitsen ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, acaba sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun?" ifadelerini kullanmıştı.
"ERDOĞAN'LA GÖRÜŞEN MUHARREM İNCE'YMİŞ"
O dönemde Londra'da tedavi gören Rahmi Turan, "Uzun bir süredir tedavim nedeniyle Londra'dayım. Yani ortadan kaybolduğum falan yok. Son 2 gündür tedavimin yoğunluğu nedeniyle Türkiye'de olan bitenle çok ilgilenemedim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini de şimdi sizden öğrendim… O zaman Saray'a yakın kaynağımın bana söylediği ismi sizin aracılığınızla açıklamak istiyorum. Kaynağımın bana söylediğine göre, Saray'da Erdoğan'la görüşen CHP'li isim Muharrem İnce'ymiş" demişti.
YALAN ELLERİNDE KALDI
İşte bu yalanlar bir kez daha ortaya çıktı. Konuya dair avukat Çiçek, "4 yıl süren yargılama neticesinde, Saray'a Muharrem İnce'nin gitmediğini Mahkeme kararı ile ortaya koyduk. Davalı muhataplar Talat Atilla ve Rahmi Turan'ın 3 ve 5 kuruş ödemek dışında; ekranlarda dillendiren Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamuoyuna bir özür borcu vardır herhalde" açıklaması yaptı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Aileden bir kişinin başvurması yetiyor! Ödemeler başladı! T.C Kimlik no son hanesi 0, 2, 4, 6 olanlar! İşte başvuru formu
- Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Hatay deprem son dakika! 1 Nisan AFAD Kandilli son depremler
- Galatasaray Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Maç şifresiz mi? Muhtemel 11'ler...
- Emekliye 3'lü müjde! Bayramda 2x2 bin TL ikramiye! Asıl maaş 7.500 TL/10.000 TL promosyon! 2023 Temmuz maaşları...
- MSÜ ÇIKMIŞ SORULAR PDF | 2023 MSÜ sınavı kaç soru ve kaç dakika? ÖSYM soru ve cevaplar ne zaman yayınlanacak? Sınav giriş belgesi sorgulama
- Kurban Bayramı ne zaman 2023? Bu sene Kurban Bayramı kaç gün tatil, 9 gün mü?
- Seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır? e-devlet yurt içi seçmen kaydı sorgulama ekranı!
- Reyting sonuçları açıklandı mı? 31 Mart dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺
- Canan Karatay mucizevi karışımı açıkladı! 1 kaşığı bile ağız kokusunu yok ediyor! Sahurda bunu yaparsanız...
- 1 Nisan 2023 Cumartesi TV YAYIN AKIŞI | Bu akşam televizyonda hangi diziler var? ATV, TV8 , STAR TV, SHOW TV...
- TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 1 Nisan TOKİ İstanbul KURA SONUÇLARI! Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kazananların isim listesi!
- BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ 2023 | Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak?