Domuz ziyafetinden iftar sofrasına! Hangisi CHP? Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ikiyüzlü siyaset

SECCADEYİ AYAKKABIYLA ÇİĞNEDİ

Kılıçdaroğlu, katıldığı bir iftar programı sonrasında CHP Düzce Milletvekili aday adayı Azade Ay ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da yer aldı. Yapılan görüşme sonrasında bir fotoğraf karesi veren Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayağında ayakkabılarla yerde bulunan seccadeye bastığı görüldü. Yanına Canan Kaftancıoğlu'nu da alan Kılıçdaroğlu'nun bu karesi büyük tepkiye neden oldu.