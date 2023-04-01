01 Nisan 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Domuz ziyafetinden iftar sofrasına! Hangisi CHP? Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ikiyüzlü siyaset

Domuz ziyafetinden iftar sofrasına! Hangisi CHP? Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ikiyüzlü siyaset

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 01.04.2023 Güncelleme Tarihi: 01.04.2023
ABONE OL
Domuz ziyafetinden iftar sofrasına! Hangisi CHP? Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ikiyüzlü siyaset

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi HDP destekli 6'lı koalisyonun ortak adayı olarak açıklanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmaları kapsamında bir iftar programına katıldı. Katıldığı programda içinde Canan Kaftancıoğlu'nun da olduğu bir fotoğraf çektirdi. Fotoğrafta yerde bulunan seccadenin üzerine ayakkabıyla çıkan Kılıçdaroğlu, büyük tepki çekerken; dürüst siyaset yapmadığı konusunda da eleştirildi. Akıllara, fotoğraf karesinde yanına aldığı Canan Kaftancıoğlu'nun eşinin "domuz kaburgalı" ziyafeti geldi.

14 Mayıs 2023'te yapılacak seçimlere 43 gün kaldı. Türkiye hızla seçim sürecine yaklaşırken, HDP destekli 6'lı koalisyon masasının ortak adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da seçim çalışmalarına başladı. Bu kapsamda muhafazakar oyları alabilmek adına adımlar atan CHP lideri, Ramazan ayı nedeniyle iftardan iftara koşarken; dün büyük bir skandala imza attı.

SECCADEYİ AYAKKABIYLA ÇİĞNEDİ
Kılıçdaroğlu, katıldığı bir iftar programı sonrasında CHP Düzce Milletvekili aday adayı Azade Ay ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da yer aldı. Yapılan görüşme sonrasında bir fotoğraf karesi veren Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayağında ayakkabılarla yerde bulunan seccadeye bastığı görüldü. Yanına Canan Kaftancıoğlu'nu da alan Kılıçdaroğlu'nun bu karesi büyük tepkiye neden oldu.

"GÖRMEDİM" SAVUNMASI
Fotoğrafın ortaya çıkmasının ardından gece boyu sessizliğe gömülen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gelen tepkilerin giderek artmasının ardından bugün öğlen saatlerinde bir açıklama yaptı. Açıklamasında "üzgün" olduğını ifade eden CHP lideri, devamında ise gelen eleştirilere adeta hakaret ederek konunun istismar edildiğini iddia etti. Kılıçdaroğlu "Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

İKİYÜZLÜ SİYASET
Seçimlere yaklaşıldıkça muhafazakar kesimin oylarına oynayan Kılıçdaroğlu'nun ikiyüzlü siyaseti tepki çekerken, seccade üzerinde ayakkabıyla poz vermesi akıllara Saadet Partililerin CHP liderini parlatmak için yaptığı "Mücahid" benzetmelerini de getirdi.

HER SEÇİM ÖNCESİ YAPIYOR
Her seçim öncesi muhafazakar kesimin oyları uğruna türlü adımlar atan Kılıçdaroğlu, kimi zaman iftar ve sahur programlarına koşuyor; kimi zaman ise "1 metrelik bez parçası" dediği türbanlı vatandaşlara parti rozeti takarak dikkat çekmeye çalışıyor.

HELALLEŞME TİYATROSU
Kılıçdaroğlu, seçimlere adaylık hazırlığı yaptığı dönemde de "helalleşme" tiyatrosu sergilemişti. 2008'de çıkan başörtüsü yasağının kaldırılması kanunu AYM'ye taşıyan isimlerin arasında bulunan Kılıçdaroğlu, "Başörtüsü yasağının doğru olmadığını hayatımın her alanında dillendirdim. Onların acılarını anlamalıyız. Aynı tabloların yaşanmaması için gelecekte iyi bir vizyon belirlemeliyiz" dedi.

DOMUZ SOFRASINDAN İFTAR SOFRASINA
Seccade üzerinde ayakkabılı pozda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alan Canan Kaftancıoğlu da sayısız kez Müslümanları aşağılamış, eşi de sosyal medya hesabı üzerinden domuz ziyafetinin görüntülerini paylaşmıştı. Kaftancıoğlu'nun eşi Naki Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı bir görüntü ile bir oturuşta "çeyrek domuz kaburgası" yediğini ifade etmişti.

Kılıçdaroğlu seccadeye basarak poz verdi

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA