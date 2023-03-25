HDP asıl niyetini mi açıkladı? "Devleti yıkma planı" mı?
HDP'li Sırrı Sakık, bir televizyon kanalına çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Sakık, “Küçük hesabımız yok 100 yıllık Cumhuriyet değişecek. HDP'nin oyları ile cumhurbaşkanı, yardımcısı, bakan olacaksınız. Bu kadar net, HDP oyları ile seçileceksiniz.” dedi ve kendilerine karşı çıkan herkese meydan okudu. Peki HDP asıl niyetini mi açıkladı? "Devleti yıkma planı" mı? Koalisyonu HDP mi dizayn ediyor? HDP'nin desteklediği 7'li koalisyonda kim nerede, neyi vadediyor? Siyasetin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan Akşam yazarı Murat Özer ile SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Nebi Miş değerlendirdi.
HDP'li Sırrı Sakık, bir televizyon kanalına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. HDP'nin diğer partilerle görüşmesine ilişkin "Biz 100 yıllık Cumhuriyeti değiştireceğiz" diyen Sakık, HDP'ye ne yapıp ne yapmayacağının söylenemeyeceğini belirterek "Herkes haddini bilecek" dedi. Sakık, "Biz 100 yıllık cumhuriyeti değiştireceğiz. Demokratik bir cumhuriyeti inşa edeceğiz. Önümüzdeki dönem özgürlük yılı olacak. Bu özgürlüğü kimlerle inşa edebileceksek onlarla konuşacağız" ifadelerini kullandı.
HDP'ye ne yapıp ne yapmayacağının söylenemeyeceğini belirten Sakık, "Siz HDP'nin oyu ile Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaksınız, bakan olacaksınız, size oy vereceğiz, 'Aman şunu yapmayın, etmeyin.' Herkes haddini bilecek. Biz ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz." ifadelerini kullandı.
Peki HDP asıl niyetini mi açıkladı? "Devleti yıkma planı" mı? Siyasetin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan Akşam yazarı Murat Özer ile SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Nebi Miş değerlendirdi.
Nebi Miş'in öne çıkan sözleri:
"HDP, Millet İttifakı için kendini kilit parti konumuna getirmeye çalıştı. Bunun çok uzun süre müzakeresini ya da pazarlığın yürüttü. İYİ Parti'nin masadan kalkıp tekrar masaya döndürülmesinin ardından HDP elinin daha rahat olduğunu düşünüyor. Yeni durumda İYİ Parti'nin itiraz etme gücünün olmadığını düşünüyor. Sırrı Sakık'ın sözlerine yönelik sözleri HDP'den daha çok duyacağız. Gelinen süreçte HDP, Millet İttifakı açısından reddedilemez bir parti haline geldi.
Kemal Kılıçdaroğu HDP ile masaya oturduğunda HDP'nin bazı aktörleri meydanlarda 'Öcalan'a özgürlük' sloganı attı. Hiçbir Millet İttifakı unsuru çıkıp buna itiraz etmedi. Her gün PKK'ya yönelik olarak HDP içerisinden açıklama geliyor ama Millet İttifakı partilerinin hiçbiri tepki göstermiyor. HDP'ye karşı seslerini çıkarmıyorlar çünkü HDP'ye muhtaç olduklarını düşünüyorlar. İYİ Parti ve Millet İttifakı üyeleri yutkunmaya devam edecek."
Murat Özer'in canlı yayındaki sözleri:
"6'lı koalisyonun içerisinde en büyük zarara uğrayan parti şüphesiz İYİ Parti oldu. Hem ideolojik bir çöküş yaşıyor hem de MHP'den kopartıp getirdiği seçmenini neredeyse ortada bırakmış durumda Bu net şekilde görünüyor artık. HDP-PKK ilişkisini gözden kaçırmaya yönelik yapmış olduğu tüm çalışmalar boşa çıkacak. Çünkü İYİ Parti 2019 Yerel Seçimleri'nde Ankara-İstanbul-Adana-Mersin'de HDP ile birlikte aday çıkarmayarak CHP'nin adayını birlikte desteklediler.
Seçimlerde birlikte kampanya yürüttüler, birlikte halay çektiler. Neyi örtemeye çalışıyorlar? Yavuz Ağıralioğlu, 'Terörün gölgesi bu masanın üzerine düşmüştür' diyor. O masa Kılıçdaroğlu'nu seçtirmek için yapılmış bir masaymış bunu söylüyorlar. Öfke patlaması yaşayıp sonra ekranlara çıkıp mızmızlık yapmayacağını yine Kılıçdaroğlu'na tıpış tıpış oy vereceğini söyledi. İşte tüm bu işler kendi kitlesini kandırmaya yönelik işler. Bunlar İYİ Parti'nin ideolojik çöküşünü örtmeye yönelik işler."
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