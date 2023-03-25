HDP asıl niyetini mi açıkladı? "Devleti yıkma planı" mı?

Nebi Miş'in öne çıkan sözleri:

"HDP, Millet İttifakı için kendini kilit parti konumuna getirmeye çalıştı. Bunun çok uzun süre müzakeresini ya da pazarlığın yürüttü. İYİ Parti'nin masadan kalkıp tekrar masaya döndürülmesinin ardından HDP elinin daha rahat olduğunu düşünüyor. Yeni durumda İYİ Parti'nin itiraz etme gücünün olmadığını düşünüyor. Sırrı Sakık'ın sözlerine yönelik sözleri HDP'den daha çok duyacağız. Gelinen süreçte HDP, Millet İttifakı açısından reddedilemez bir parti haline geldi.