Togg’da ön sipariş 100 bini aştı! Çekilişle teslim edilecek araç sayısını 20 bine çıkardı

TOGG'UN FİYATI VE ÖZELLİKLERİ BELLİ OLDU

Araç, iki donanım seviyesi ve iki batarya seçeneği satışa sunulacak. "T10X" adı verilen modelin "V1 RWD" standart menzilli versiyonu 953 bin TL'den satılacak. Yine standart menzilli "V2 RWD"in fiyatı ise 1 milyon 55 bin TL olacak. "V2 RWD" uzun menzilli versiyonun fiyatı ise 1 milyon 215 bin TL olarak belirlendi.