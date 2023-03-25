Togg'da ön sipariş 100 bini aştı! Çekilişle teslim edilecek araç sayısını 20 bine çıkardı
Yerli otomobil Togg'da için ön sipariş sayısı 8. günde 100 binin üzerine çıktı. Yerli otomobil için başvurular 27 Mart'ta yani pazartesi günü sona erecek, kura çekimi 29 Mart'ta yapılacak. Togg, çekilişle teslim edilecek T10X adedini 12 binden 20 bine çıkardığını duyurdu. Detayları A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu aktardı.
Türkiye'nin gururu olan Togg'da ön siparişler 8. günde 100 bini aştı. Başvurular 27 Mart Pazartesi günü sona erecek ve 28 Mart Salı günü noter huzurunda çekilişler yapılacaktı.
YOĞUN İLGİ SAYIYI ARTTIRDI
Togg, çekilişle teslim edilecek T10X adedini 12 binden 20 bine çıkardığını duyurdu. Çekiliş tarihi de bir gün ileri alınarak 29 Mart oldu.
Togg'un Gemlik rengi İstanbul, Ümraniye'de buluna bir AVM'de vatandaşların beğenisine sunuldu. Togg ön siparişe açıldığı ilk 24 saatte 22 bin 150 adet sipariş aldı. Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un başvurusu için 60 bin TL ödemek gerekiyor. Vatandaşların hayran kaldığı Togg'un en ucuz modeli 953 bin TL. Togg 3 farklı versiyonu olacak 6 farklı renkte yollarda kendini gösterecek.
TOGG'UN FİYATI VE ÖZELLİKLERİ BELLİ OLDU
Araç, iki donanım seviyesi ve iki batarya seçeneği satışa sunulacak. "T10X" adı verilen modelin "V1 RWD" standart menzilli versiyonu 953 bin TL'den satılacak. Yine standart menzilli "V2 RWD"in fiyatı ise 1 milyon 55 bin TL olacak. "V2 RWD" uzun menzilli versiyonun fiyatı ise 1 milyon 215 bin TL olarak belirlendi.
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
160 kW / 218 Beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 314 ve 523 kilometrelik menzillere sahip olacak. Arkadan itişli T10X'in 52,4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16,7 kWh/100 km (WLTP) enerji tüketimi değeri sunarken, 88,5 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneğinin tüketim değeri ise 16,9 kWh/100 km (WLTP).
ÇİFT MOTORLU ÖZEL SERİ 29 EKİM'DE YOLLARDA
T10X'in 0-100 km/s hızlanması 4,8 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu 435 beygir gücündeki AWD (all-wheel drive) versiyonu ise 29 Ekim 2023 tarihinden itibaren teslim edilmeye başlanacak olan 100. Yıl Özel Serisiyle birlikte yollara çıkacak. Togg T10X, hızlı şarj ile 28 dakikadan daha kısa sürede yüzde 20'den yüzde 80 batarya doluluk seviyesine ulaşabilecek.
STANDART TEKNOLOJİK ÖZELLİKLER
12,3 inç gösterge ekranı ve 29 inç bilgi-eğlence ekranından oluşan 41,3 inç uçtan uca ekran deneyimi, 8 inç dokunmatik kontrol ekranı, araç içi sosyal kamera, yüksek hızlı mobil internet ve Wİ-Fİ hot spot özelliğiyle Snapdragon işlemcili dijital kokpit, T10X'de standart olarak sunulacak.
ÜST SEVİYE GÜVENLİK
Kullanıcıların kişisel verilerini ve akıllı cihazın dijital güvenliğini blok zinciri teknolojisiyle sağlayan Togg T10X, Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenliğinin değerlendirildiği bağımsız Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldızı alacak şekilde tasarlandı. 7 adet hava yastığının standart olarak sunulduğu T10X'da ileri seviye sürüş asistan sistemleri de güvenli sürüşe destek olacak.
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