AK Parti aday adaylarından bağış rekoru! Aday adayları AFAD’da 100 milyon TL bağışladı
AK Parti milletvekili aday adayları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatını yerine getirdi. Aday adaylığı için getirilen bağış koşulu sayesinde AFAD'ın Deprem Yardım Kampanyası'na 100 milyon lira gönderildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti kadrolarından 2023 seçimlerinde milletvekili olarak Meclis'e girmek isteyenlere talimatı 10 mart tarihinde verdi.
Türkiye'yi seçime götürecek imzayı atan Başkan Erdoğan, AK Parti'nin aday adaylığı için başvuru ücreti almayacağını ama AFAD'a yapılan bağışların makbuzu ile adaylık başvurusunda bulunacaklarını söyledi. AK Parti de bir alt limit belirledi.
Bu şartlar altında AK Parti'ye 6 bin 25 aday adayı başvurdu her biri de öncesinde AFAD'ın depremzedeler için açtığı hesaba bağışta bulundu bağış miktarı 100 milyon liraya yaklaştı
Buna göre; 35'i engelli bin 176 kadın aday adayı 11 milyon 585 bin lira, 345'i engelli 4 bin 446 erkek aday adayı da 83 milyon 745 bin lira bağışta bulundu bu grubun dışında, 403 genç aday adayı 4 milyon 30 bin lirayı afad hesaplarına yatırırken, toplam rakam 99 milyon 360 bin liraya ulaştı…
AK PARTİ ADAYLARINDAN BAĞIŞ REKORU
- 1.176 kadın aday adayı - 11 milyon 585 bin TL,
- 4 bin 446 erkek aday adayı- 83 milyon 745 bin TL
- 403 genç aday adayı 4 milyon 30 bin TL
Toplam Rakam: 99 milyon 360 bin TL
AK Parti'den yapılan açıklamaya göre en çok başvuru 2 bin 3 kişi ile Marmara Bölgesi'nden geldi. Onu 761 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi 619 ile Akdeniz ve 594 ile Karadeniz takip etti, en az başvuru ise 478 kişi ile Ege Bölgesi'nden yapıldı.
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