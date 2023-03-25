AK Parti aday adaylarından bağış rekoru! Aday adayları AFAD’da 100 milyon TL bağışladı

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre en çok başvuru 2 bin 3 kişi ile Marmara Bölgesi'nden geldi. Onu 761 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi 619 ile Akdeniz ve 594 ile Karadeniz takip etti, en az başvuru ise 478 kişi ile Ege Bölgesi'nden yapıldı.

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