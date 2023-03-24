"HDP'den oy alacağına kaybetsin daha iyi" diyen Ağıralioğlu'ndan ikiyüzlü siyaset: Kızgın ve hırpalanmış şekilde oy verilecek

BAŞKA BİR HESABI MI VAR?

A Haber ekranlarında yaşanan süreci yorumlayan Gazeteci Zafer Şahin yaptığı açıklamada ''İYİ Parti ne zaman HDP üzerinden köşeye sıkışsa sahneye hemen Yavuz Ağıralioğlu çıkıyor. Bu eleştirilerinde samimiysen eğer o partiden istifa etmen gerekir. İstifa etmiyorsan ya başka beklentilerin var ya da başka bir hesabın var.'' ifadelerini kullanmıştı.