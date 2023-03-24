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"HDP'den oy alacağına kaybetsin daha iyi" diyen Ağıralioğlu'ndan ikiyüzlü siyaset: Kızgın ve hırpalanmış şekilde oy verilecek

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.03.2023 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023
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HDP’den oy alacağına kaybetsin daha iyi diyen Ağıralioğlu’ndan ikiyüzlü siyaset: Kızgın ve hırpalanmış şekilde oy verilecek

PKK'nın siyasi kolu HDP'nin bir takım vaatler karşılığında Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklaması sonrası İYİ Parti'den konuya ilişkin net bir tepki gelmedi. İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu ise yaptığı çelişki dolu açıklamalarla parti tabanının gazını almaya çalışırken CHP-HDP birlikteliğine ilişkin söylediği sözleri adeta yuttu. "HDP'den oy alacağına kaybetsin daha iyi" dediği Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söyleyen Ağıralioğlu geçmişte yaptığı açıklamada "CHP'ye rüyasında oy verdiğini göre sağcı gusül abdesti alır" ifadesini kullanmıştı. Ağıralioğlu kendisine sorulan "HDP ile ittifak sonrası istifa edecek misiniz?" sorusuna da "Ben sadece itiraz ettim efendim" gibi kaçamak bir yanıt verdi. Yaşanan bu süreci A Haber'de değerlendiren Gazeteci Zafer Şahin yaptığı açıklamada "İstifa etmiyorsan ya başka beklentilerin var ya da başka bir hesabın var.'' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Altılı koalisyonda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanmasının ardından HDP'de büyük bir mutluluk yaşanırken Kılıçdaroğlu HDP'yi ziyaret ederek Kandil'den gelen emirleri not etmişti.

KAYYUM KARŞITI KILIÇDAROĞLU

Kılıçdaroğlu PKK'nın siyasi kolu HDP ile düzenlediği ortak basın toplantısında kayyum atamalarına karşı çıkarak Kandil'in taleplerini yerine getireceğini söyledi.

"HDP İLE BAZI KONULARDA BİRLİKTE OLACAĞIZ"

Diğer yandan Kılıçdaroğlu CHP kanalı Halk TV'de yaptığı açıklamada ise HDP ile bölgede bazı konularda birlikte olacaklarını söyledi.

PKK'YA ÖZERKLİK VAADİ

Bu gelişmeler yaşanırken CHP Milletvekili Yunus Emre yaptığı açıklamada terör örgütü PKK'nın yerel özerklik talebini yerine getireceklerini söyledi.

AKŞENER ÜÇ MAYMUNU OYNUYOR

Kılıçdaroğlu'nun HDP ile yaşadığı yakınlaşma özellikle Milliyetçi tabanda rahatsızlık oluştururken Milliyetçi olduğunu dile getiren Meral Akşener'den henüz konuya ilişkin bir tepki gelmedi.

AĞIRALİOĞLU GAZ ALMA PEŞİNDE!

İYİ Parti'den gelen tek tepki Yavuz Ağıralioğlu'ndan gelirken Ağıralioğlu'nun birbirinden çelişkili ifadeleri "Parti tabanının gazını almaya çalışıyor" yorumlarına neden oldu.

GUSÜL ÇIKIŞINDA BULUNMUŞTU

Geçtiğimiz yıllarda "CHP'ye rüyasında oy verdiğini göre sağcı gusül abdesti alır" ifadesini bile kullanan Ağıralioğlu'nun katıldığı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söyledi. Kılıçdaroğlu'na HDP'nin verdiği desteğe rağmen oy vereceğini söyleyen Ağıralioğlu'nun bu tavır değişikliğinin nedeni merak konusu oıldu.

BU NE YAMAN ÇELİŞKİ?

2 gün önce katıldığı yayında Kılıçdaroğlu'nu bölücülerle ortaklık yaptığını söyleyen Ağıralioğlu "HDP'den oy alacağına kaybetsin daha iyi" ifadelerini kullanmıştı. Ağıralioğlu bu açıklamaları yok sayarak Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini duyurdu.

3 SAATTE DÖNDÜ!

Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini açıklayan Ağıralioğlu 3 saat sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bu vebale ortak olmayacağım" diyerek Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini duyurdu.

İSTİFA SORUSUNA KAÇAMAK YANIT

Ağıralioğlu ayrıca Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye yönelik yakınlaşması sonrası yaptığı açıklamalar sonrası "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna "Ben sadece itiraz ettim efendim" yanıtını vererek soruyu geçiştirdi.

BAŞKA BİR HESABI MI VAR?

A Haber ekranlarında yaşanan süreci yorumlayan Gazeteci Zafer Şahin yaptığı açıklamada ''İYİ Parti ne zaman HDP üzerinden köşeye sıkışsa sahneye hemen Yavuz Ağıralioğlu çıkıyor. Bu eleştirilerinde samimiysen eğer o partiden istifa etmen gerekir. İstifa etmiyorsan ya başka beklentilerin var ya da başka bir hesabın var.'' ifadelerini kullanmıştı.

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