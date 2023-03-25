25 Mart 2023, Cumartesi
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HDP asıl niyetini mi açıkladı? "Devleti yıkma planı" mı?
HDP'li Sırrı Sakık, bir televizyon kanalına çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Sakık, “Küçük hesabımız yok 100 yıllık Cumhuriyet değişecek. HDP'nin oyları ile cumhurbaşkanı, yardımcısı, bakan olacaksınız. Bu kadar net, HDP oyları ile seçileceksiniz.” dedi ve kendilerine karşı çıkan herkese meydan okudu. Peki HDP asıl niyetini mi açıkladı? "Devleti yıkma planı" mı? Koalisyonu HDP mi dizayn ediyor? HDP'nin desteklediği 7'li koalisyonda kim nerede, neyi vadediyor? Siyasetin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan Akşam yazarı Murat Özer ile SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Nebi Miş değerlendirdi.