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Ziyarete açılan Hırka-i Şerif’e Ramazan ayının ilk cumasında ziyaretçi akını

A Haber
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Giriş: 24.03.2023 12:20
Güncelleme:24.03.2023 12:33
Hırka-i Şerif kapılarını ziyaretçilere açtı. Ramazan ayının ilk cuma gününde ise ziyaretçi akını yaşanıyor. A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları aktardı.
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