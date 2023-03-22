86 yıl sonra ilk kez! Ayasofya Camii'ne Ramazan mahyası asıldı
İbadete 86 yıl sonra açılan Ayasofya Camii'ne Ramazan mahyası asıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Ayasofya Camii'ne asılan mahya videosunu paylaşarak, "Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi'nin minareleri, bu yıl da 'La İlahe İllallah' yazılı mahya ile hem İstanbul'umuzu hem de gönüllerimizi aydınlatacak" ifadelerini kullandı.
Ramazan ayının simgesi mahyalar camileri süslemeye başladı. İbadete 86 yıl sonra, 24 Temmuz 2020 yılında yeniden açılan Ayasofya Camii'nin minarelerine yıllar sonra ilk kez mahya asılmıştı.
Bu yıl da Ayasofya Camii'ne 'La İlahe İllallah' yazılı mahya asıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2021 yılında Kadir Gecesi'nde 'La İlahe İllallah' yazılı mahyanın ışıklarını yakmıştı.
Vali Yerlikaya bu Ramazan'da da Ayasofya Camii minarelerindeki 'La İlahe İllallah' yazılı mahyanın hazırlanması ve asıldıktan sonraki görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşarak, 'Mübarek Ramazan ayına kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi'nin minareleri bu yıl da 'La İlahe İllallah' yazılı mahya ile hem İstanbul'umuzu hem de gönüllerimizi aydınlatacak. Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan" ifadelerini kullandı.
Yerlikaya'nın paylaşımında mahyayı hazırlayan Kahraman Yıldız'ın da açıklamaları yer aldı.
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