86 yıl sonra ilk kez! Ayasofya Camii’ne Ramazan mahyası asıldı

Vali Yerlikaya bu Ramazan'da da Ayasofya Camii minarelerindeki 'La İlahe İllallah' yazılı mahyanın hazırlanması ve asıldıktan sonraki görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşarak, 'Mübarek Ramazan ayına kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi'nin minareleri bu yıl da 'La İlahe İllallah' yazılı mahya ile hem İstanbul'umuzu hem de gönüllerimizi aydınlatacak. Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan" ifadelerini kullandı.