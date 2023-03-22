Ramazan ayının başlangıcında Temel Karamollaoğlu'ndan tepki çeken Ayasofya çıkışı: Bir kısmı turistlere açılabilir
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 2020 yılında 86 yılın ardından müzeden camiye çevrilen Ayasofya Camii'ne ilişkin Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu'ndan tepki çeken bir açıklama geldi. Karamollaoğlu Ayasofya'nın bir bölümünün turistler için açılabileceğini ifade etti. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile 10 Temmuz 2020'de Ayasofya Müzesi 86 yıl sonra yeniden cami olurken Temmuz 2016'da düzenlenen Kadir Gecesi programında 85 yıl aradan sonra camide sabah ezanı okundu.
CHP VE HDP'LİLER TEPKİ GÖSTERDİ
Alınan kararla birlikte Ayasofya aslına kavuşurken bu karar muhalefette eleştirilere sebep oldu. Hristiyan dünyası gibi Ayasofya'nın cami olmasına tepki gösteren CHP'lilerin yanında bazı HDP'liler caminin kiliseye dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.
SAADET PARTİSİ'NDEN AYASOFYA ÇIKIŞI: TURİSTLERE AÇILABİLİR
Başını CHP ve HDP'nin çektiği muhalefetin Ayasofya için müze özlemi devam ederken Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan da tepki çeken bir çıkış geldi.
KararTV'ye katılan Karamollaoğlu, Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi hakkında tepki çeken sözler sarf etti. Karamollaoğlu, Ayasofya'nın cami vasfının kaldırılamayacağını ancak bir kısmının turistlerin ziyaretine açılabileceğini ifade etti.
AYASOFYA'NIN MÜZEYE DÖNÜŞÜMÜ
Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılması ve yerine Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla Ayasofya'nın tarihi de değişti.
Restorasyon çalışmaları nedeniyle 1930-1935 yılları arasında halka kapatılan Ayasofya'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle bir dizi çalışma yapıldı. Bu çalışmalar sırasında çeşitli restorasyonlar, kubbenin demir kuşak ile çevrilmesi ve mozaiklerin ortaya çıkarılıp temizlenmesi işlemleri gerçekleştirildi.
Bakanlar Kurulu'nun 24 Kasım 1934 tarih ve 7/1589 sayılı kararıyla Ayasofya, müzeye dönüştürüldü.
Ayasofya, 1985'te UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girdi.
Açılışından İstanbul'un fethine kadar 915 yıl kilise, 1453'ten 1934'te alınan kararla müze oluncaya kadar cami olarak kullanılan, 86 yıldır da müze olarak hizmet veren Ayasofya, Türkiye'de yerli ve yabancı turistler tarafından en çok ziyaret edilen yapıların ilk sırasında yer alıyor.
Ayasofya'da müze olduktan sonra da çeşitli dönemlerde restorasyonlar yapıldı.
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