Ramazan ayının başlangıcında Temel Karamollaoğlu’ndan tepki çeken Ayasofya çıkışı: Bir kısmı turistlere açılabilir

Ayasofya, 1985'te UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girdi.



Açılışından İstanbul'un fethine kadar 915 yıl kilise, 1453'ten 1934'te alınan kararla müze oluncaya kadar cami olarak kullanılan, 86 yıldır da müze olarak hizmet veren Ayasofya, Türkiye'de yerli ve yabancı turistler tarafından en çok ziyaret edilen yapıların ilk sırasında yer alıyor.



Ayasofya'da müze olduktan sonra da çeşitli dönemlerde restorasyonlar yapıldı.

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