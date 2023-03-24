24 Mart 2023, Cuma
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Temel Karamollaoğlu’na Ayasofya tepkisi: Garabet yüklü notlar
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Ayasofya paylaşımları siyasetin gündemindeydi. AK Parti Karamollaoğlu'na tepki gösterdi. Karamollaoğlu ile Saadet Partisi tabanının farklı düşündüğüne dikkat çekti. HDP'nin 6’lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na verdiği destek de Meclis'in gündem maddelerinden biriydi.