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Temel Karamollaoğlu’na Ayasofya tepkisi: Garabet yüklü notlar

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Giriş: 24.03.2023 08:43
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Ayasofya paylaşımları siyasetin gündemindeydi. AK Parti Karamollaoğlu'na tepki gösterdi. Karamollaoğlu ile Saadet Partisi tabanının farklı düşündüğüne dikkat çekti. HDP'nin 6’lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na verdiği destek de Meclis'in gündem maddelerinden biriydi.
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