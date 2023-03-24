7’Lİ KOALİSYONUN PKK VE FETÖ VAADİ! Koalisyon ne yapmaya çalışıyor?

Masanın altında HDP de var dediğimiz şey bir anlamda doğrulandı. Artık biraz da tırnak içinde söylüyorum legalleştirildi Kemal Bey tarafından ve 6'lı masa tarafından. Bakmayın siz Meral Hanım'ın bizim olduğumuz yerde HDP olmaz HDP'nin hiçbir istediği ve şartı da bu masada müzakereye gelmez dediğine bakmayın. O konuda da Meral Hanım'a tırnak içinde söylüyorum yine ayarı hapisteki HDP'nin eski genel başkanı Selahattin Demirtaş kendi sosyal medya hesabından verdi. 2018'de yerel seçimlerde sizlere oy verirken bizim sayemizde kazanırken sesiniz çıkmıyordu. Şimdi niye bu ses çıkıyor? Öncelikle siz bizim oylarımızla cumhurbaşkanlığı seçimini ancak kazanabilirsiniz. Öncelikle siz bakalım bizi açıktan ikna edin diyerek bir anlamda kendi şartlarının ve müzakerelerinin şart olduğunun dayatmasını yapmıştı. Meral Hanım'dan hiçbir cevap gelmemişti.