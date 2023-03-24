7’Lİ KOALİSYONUN PKK VE FETÖ VAADİ! Koalisyon ne yapmaya çalışıyor?
7’li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu "Demirtaş'ın, Kavala'nın, Gezi Parkı'nın tutuklularının serbest kalmasını istiyorsanız bana oy vereceksiniz" cümlelerinin ardından katıldığı yayında "KYK mağdurlarının da mağduriyetinin giderilmesini istiyorsanız da bana oy vereceksiniz " ifadelerini kullandı. Peki Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamaları ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı ile Daily Sabah gazetesi yazarı Merve Şebnem Oruç değerlendirdi.
Cumhurbaşkanlığı adaylığı sonrası HDP ile görüşen ve her fırsatta HDP'yi meşrulaştırmaya çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kendisini eleştiren İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'na dün katıldığı bir TV programında cevap verdi. Kılıçdaroğlu "Milliyetçilikse endişe etmesin hepimiz milliyetçiyiz" ifadelerini kullandı. Ancak aynı günün öğle saatlerinde ise milliyetçi olduğunu söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu PKK destek açıklaması yaptı.
Terör örgütü YPG/PKK elebaşı Duran Kalkan, saklandığı mağaradan Türkiye'deki 2023 seçimlerine ilişkin açıklama yaptı. Saklandığı sığınakta kamera karşısına geçen elebaşı Duran Kalkan, 7'li koalisyonun önünün açık olduğunu söyleyerek "Birliklerini güçlendirecekler inancındayız. Daha da büyütebilirler." dedi.
Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde PKK'nın siyasi kolu HDP'yi ziyaret ederek kendisine verilen "emir listesini" kameralar karşısında okumasının ardından yaptığı açıklamada ise "HDP ile bazı konularda birlikte olacağız" ifadelerini kullandı. Diğer yandan yargıya müdahale edeceğini ima eden Kılıçdaroğlu Demirtaş, Kavala ve KHK'lılara özgürlük vaadini yineledi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı ile Daily Sabah gazetesi yazarı Merve Şebnem Oruç değerlendirdi.
ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı:
"Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün geceki canlı yayında söylediği sözler aslında yeni değil. Daha önce de Kemal Bey hem Osman Kavala'yı hem Selahattin Demirtaş'ı ve 'KHK mağdurlarını' ve 'Gezi dolayısıyla ve FETÖ'den dolayı içeride olanları hapisten çıkaracakları sözünü daha önce de söylemişti. Bunu bir kez daha söylemesi manidar değil. Bugün de tekrarlaması çok manidar değil.
Söylemesinin sebebi Kemal Bey'in ilk baştan beri stratejisi zaten Türkiye karşıtı Türkiye düşmanı ajan diyebileceğimiz terörist diyebileceğimiz ya da ABD okyanus ötesi ya da Türkiye düşmanı AB ülkelerinde ne varsa hangi aparat varsa bunlarla birlikte ve onlara doğrudan mesaj verdiğini bir süredir sistemli olarak yapıyor. Bu kesimlerin yani Türkiye'ye düşmanlık etmiş mevzi almış siper almış hendek kazmış ne kadar kişi kurum aparat örgüt varsa açıkçası onlara doğrudan mesaj vermeyi de bir anlamda saklamadan doğrudan yapıyor.
Bunun sebebi açıkçası HDP'den başlayayım aslında. HDP ne diyordu bir süredir? Özellikle 2018 seçimlerinde yerel seçimlerde belli büyükşehirlerde CHP'nin ve ittifakın adaylarının kazanmasının kendi oylarıyla olduğunu sürekli hatırlatıyordu. Seçimlerden sonra ne dedi? Bizimle gizli gizli görüştünüz ama cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bundan sonra gizli sizinle biz irtibatta olmayacağız müzakereyi gizli sürdürmeyeceğiz eğer ki bizimle yine gizli mahcup bir müzakere yürütecek olursanız da biz kendi adayımızı çıkarırız diye aba altından sopa sürekli gösteriyorlardı. Bu şantajları karşılık buldu ki açıktan açığa birlikte açıklamalarını yapıyor.
Masanın altında HDP de var dediğimiz şey bir anlamda doğrulandı. Artık biraz da tırnak içinde söylüyorum legalleştirildi Kemal Bey tarafından ve 6'lı masa tarafından. Bakmayın siz Meral Hanım'ın bizim olduğumuz yerde HDP olmaz HDP'nin hiçbir istediği ve şartı da bu masada müzakereye gelmez dediğine bakmayın. O konuda da Meral Hanım'a tırnak içinde söylüyorum yine ayarı hapisteki HDP'nin eski genel başkanı Selahattin Demirtaş kendi sosyal medya hesabından verdi. 2018'de yerel seçimlerde sizlere oy verirken bizim sayemizde kazanırken sesiniz çıkmıyordu. Şimdi niye bu ses çıkıyor? Öncelikle siz bizim oylarımızla cumhurbaşkanlığı seçimini ancak kazanabilirsiniz. Öncelikle siz bakalım bizi açıktan ikna edin diyerek bir anlamda kendi şartlarının ve müzakerelerinin şart olduğunun dayatmasını yapmıştı. Meral Hanım'dan hiçbir cevap gelmemişti.
ESKİ TÜRKİYE SÖZÜ! DEVLETİ MİLLETİ AYAKLAR ALTINA ALIYOR
Söz veriyoruz seçimden hemen sonra siz ne diyorsanız eski Türkiye'yi yeniden getirmeye biz size söz veriyoruz diyor. Siz seçim sonrası eğer ki seçilirsem yönetime gelirsem size söz veriyorum bu hukuk kurallarını yargı kararlarını saymayacağım ve hukuka yargıya doğrudan müdahale edip bu hukuk ve yargının verdiği kararları bozacağım sözünü şimdiden vermek çok büyük bir vehamettir. Hangi yargı bağımsızlığı? Hani hukukun üstünlüğü? Eğer ki hukuku ayaklar altında alıyorum ben diye ilan ediyorsanız devleti ve milleti de ayaklar altında alacağınızı da şimdiden ilan etmiş oluyorsunuz."
Merve Şebnem Oruç'un canlı yayında öne çıkan sözleri:
"Pazarlıklar, bakanlıklar… Böyle şeyler gizli yapılır TV ekranlarında halka duyurulmazdı. Buradaki şartlar vatandaşa da söylendi en azından bazı kısımları. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem esasta hem usulde verdiği vaatlerde çok ciddi problemler var. Yargıya müdahaleyi o kadar normalleştiren bir dil kullanıyor ki ben de buna hakikaten hayret ediyorum. Tutuklulardan bahsediyorlar bunun yanında hükümlüler var. Cumhurbaşkanının af yetkisi var kaç tanesini affedebilir? Genel af mı çıkaracak? Devlet kendisine karşı işlenen suçları mı affedecek. FETÖ ve PKK'nın işlediği suçlar var. Demek ki böyle bir özel durum söz konusu oluyor.
Vaatlere bakarsak Kemal kılıçdaroğlu işleyen devam eden yargı sürecine doğrudan müdahale ediyor. AK Parti döneminde yargıya müdahale olduğunu iddia edenler kendilerini bunu yapmayı vaat ediyor. Ortada çok ciddi bir sorun var. Demirtaş, Kavala ve KHK'lılar meselesine bir yol çizdiğimiz zaman bunlar FETÖ ve PKK meselesine gidiyor. Yani Türkiye'nin terörle mücadelesi ulusal güvenlik meselesi ile ilgili davalardan bahsediyoruz burada. PKK'dan 'Türkiye'nin demokrasisine destek vereceğiz. Destekleyeceğiz' tarzı Türk halkıyla alay eden açıklamalar geliyorsa buna ben çok üzülüyorum.
Türkiye'de muhalefetin sırf oy gelecek diye terör örgütlerini destekleyenlerden destek beklemesi çok acı verici. Vatandaş 15 Mayıs sabahı kandırıldık diyemeyecek. FETÖ ve PKK Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir çıkış olarak görebilir. Burada 6'lı koalisyon bunlara karşı bir duruş sergilemiyor bunlara karşı bir açıklama yapmıyor bu gerçekten çok acınası bir durum. PKK bitmiş durumda can simitleri tükenmiş halde. Yurt dışı operasyonları onları sona getirdi. Bunlar kalkıp 6'lı koalisyon destek veriyor ve beraber çalışacağız diyor burada bu çok kötü bir durum."
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