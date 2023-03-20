Kemal Kılıçdaroğlu’nun yalanı TBMM tutanaklarıyla ifşa oldu! Kürtçe üzerinden HDP’ye yaranma çabası...

YALAN TBMM TUTANAKLARINDA ORTAYA ÇIKTI

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan konuya ilişkin yaptığı açıklamada bir örnek paylaşarak Kılıçdaroğlu'nun yalanını ortaya çıkarttı. Turan yaptığı paylaşımda "Tüm diller azizdir. Meclis'te Kürtçe konuşulduğunda "bilinmeyen dil deniyormuş" Ne demek bu?! Resmi dili mi değiştireceksiniz? Konu Kürtçe değil, bkz İngilizce ifademiz tutanağa nasıl geçmiş! HDPnin bile terk ettiği Kılıçdaroğlu'nın bu iftirasına bakalım 5+2 ne diyecek." ifadelerini kullandı.

GAF DEĞİL NET İFTİRA

Turan paylaşımının devamında "Resmi dil dışında, Mecliste konuşulan tüm diller doğal olarak tutanağa; "Bu bölümde hatip Türkçe olmayan kelimeler kullandı" şeklinde yazılır. Yani konu KK'nın ifade ettiği gibi Kürtçe değil tüm dillerdir. Cumhurbaşkanıı adayı olan birinin bu yaklaşımı gaf değil net iftiradır. Yazık!" ifadelerini kullandı.