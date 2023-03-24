Başkan Erdoğan ile Fatih Erbakan neleri konuştu? Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz A Haber'de duyurdu
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, cumhurbaşkanı adaylığı sürecini sonlandırdığını bildirdi ve Başkan Erdoğan’ın 14 Mayıs’taki seçimlerde destekleyeceğini duyurdu. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz alınan kararı ve yaşanan süreci A Haber’de yorumladı. Altınöz, "Amacımız milletimizin daha rahat yaşaması" dedi. Peki, Başkan Erdoğan ile Fatih Erbakan neleri konuştu? İşte Yeniden Refah’ın 3 kritik önerisi ve İslam dünyasını birleştirecek hamleler…
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere gireceğini ve cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecini sonlandırdığını belirterek, "Bu kararın alınmasında prensiplerimizin Cumhur İttifakı, AK Parti, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmiş olması kadar Cumhur İttifakı'nın karşısındaki bloğun ülkemize ve milletimize bir fayda getiremeyecek olması gerçeği çok önemli bir rol oynamıştır." dedi.
MEHMET ALTINÖZ'DEN A HABER'DE KRİTİK AÇIKLAMALAR
Bu hamle sonrası Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, A Haber'de yayınlanan 'Memleket Meselesi'ne konuk olarak alınan tarihi kararı yorumladı. İşte o açıklamalar...
"SON DERECE ÖNEMLİ KARAR ALDIK"
Sayın Genel Başkanımız Erbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bu süreci yürüttü. BBP'li arkadaşlarımızın bu ittifaka katılmamıza yönelik tavsiyeleri oldu. Biz Yeniden Refah Partisi olarak, iyi yapılan işlerin takdir edileceğini eksiklerin tamamlanacağını ve yanlışların da düzeltileceğini düşünerek yola çıkmış bir partiyiz. Genel Başkanımız Fatih Erbakan iyi işleri takdir edeceğimizi, eksikleri tamamlayacağımızı, yanlışları da düzelteceğimizi ve siyasete nezaket getireceğimizi söyleyerek yola çıkmıştı. Biz büyük bir teşkilata sahibiz. 81 il ve 922 ilçede tabelalarımızı gömebilirsiniz. Milli Görüş'ün temsilcisi olmaktan da iftihar ediyoruz. Asrın en büyük harekâtıdır bu hareket. Bizim amacımız Erbakan Hocamızın tabiriyle milletin derdine dermen olmaktır. Biz nu prensiplerin bir an evvel uygulanması için son derece önemli olan bu kararı aldık.
"AMACIMIZ MİLLETİMİZİN DAHA RAHAT YAŞAMASI"
Bu karar Yeniden Refah olarak Cumhur İttifakı'na dahil olmak bir seçim işbirliği çalışması yapmak suretiyle AK Parti, BBP, MHP ve biz (Yeniden Refah) şu anda bu ittifaktayız. Bu 4 parti elbette bu milletin derdine derman olmak için milletimizin daha rahat yaşayabilmesi için çalışan partiler.
BAŞKAN ERDOĞAN İLE FATİH ERBAKAN NELER KONUŞTU?
Genel Başkanımız Fatih Erbakan, Başkan Erdoğan'dan davet geldiği zaman bu daveti getiren kardeşlerimize 2 genel başkan yardımcısından bahsediyorum, olmazsa olmazımız olan kırmızıçizgimiz 30 maddeyi paylaştık. Bu maddeler bizim için çok önemlidir. Biz makam mevki için pazarlık yapan bir parti değiliz.
6'LI KOALİSYONA ELEŞTİRİ: "DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE..."
Biliyorsunuz Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanı yardımcılıkları dağıtıldı. Dünyanın hiçbir yerinde 7 yardımcılı bir başkanlık sistem yok. Orada koltuklar, bakanlıklar, vekillikler paylaşıldı. Genel Başkanımız ise büyük bir ciddiyetle bizim görüşlerimizi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile paylaştılar ve bugün 12.00'da Genel Başkanımız Fatih Erbakan'ı kendi fiilen Ankara'da ikamet ettiği Cumhurbaşkanlığı konutunda kabul etti. Başkan Erdoğan, "Biz bu maddeleri inceledik. Biz bunlara seve seve imza atarız" dediler ve ittifak süreci başladı. Genel Başkanımız da bir an evvel hizmete girmesi gereken bu maddelerin saniye bile beklemeden adım attı.
İŞTE YENİDEN REFAHIN 3 KRİTİK ÖNERİSİ
Protokol maddeleri 3 ana başlıktan oluşmakta. Birincisi ekonomik konulardır. Ülkemizin ekonomik sorunlarının en hızlı çözülmesi adına AK Partili yönetici kardeşlerimizle birlikte yazılmış bir metindir. Onlar ile konuştuk ve bir protokol haline getirdik. İkinci konu sosyal konular. Aile bütünlüğünün korunmasıdır. Bunu önemsemekteyiz. Toplum sağlığından tutun Milli Eğitim müfredatının milli ve manevi değerlere uygun hale getirilmesi ve aykırı sözleşmeler ile ilgili düzenlemelerin yapılmasıdır. Üçüncüsü ise dış politikadır. Ülkemizdeki sığınmacıların ülkelerine en güvenli şekilde dönmelerine dair maddelerimiz var. Aynı zaman da D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın güçlenmesi. Bunu il etapta 30 sonra 60-160 ülkeye çıkarılmasına dair bir maddemiz var. Burada ortak üretimden bahsediyoruz. İthalden ziyade üretimlerin ülkelerimizde yapılması ve D-8'in D-60'ın kendi içlerinde bir pazar ortaya koyması. İslam dünyasında güçlü olup kendi para birimini uluşturmasıdır. Diğer yandan da ortak bu organizasyon Erbakan Hocamızın bundan 25 yıl önce başbakanlığı döneminde kurduğu bir organizasyondur.
PARTİSİ CUMHUR İTTİFAKI'NA KATILAN ERBAKAN, CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞINI SONLANDIRDI
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine saat 12.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldiklerini söyledi.
Yeniden Refah Partisi'nin bu ittifak sürecinde başından beri talep ettiği prensipler noktasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anlaşmaya, uzlaşmaya vardıklarını belirten Erbakan, partilerinin talep ettiği prensiplerin yazılı olduğu mutabakat metninin AK Parti ve Yeniden Refah Partisi Genel Sekreterleri tarafından imza altına alındığını kaydetti.
Erbakan, şöyle devam etti:
"Cumhur İttifakı'nın seçimi kazanması halinde bu prensiplerimiz içinde yer alan ekonomi alanında, sosyal politika alanında, dış politika alanında ülkemizin, milletimizin faydasına olacak adımların uygulanmasının takipçisi olunacağı yönünde bir mutabakat sağlanmış oldu. Yani biz o prensiplerimizi, milletimizin, ülkemizin faydasına olduğu için talep ediyorduk. Ve bu prensiplerimiz doğrultusunda iktidar olunması halinde uygulamalar gerçekleştirileceği hususunda da bizzat Sayın Cumhurbaşkanı ile mutabakata varılmış oldu."
Her zaman "milletin derdine derman olunsun da kim olursa olsun" anlayışıyla hareket eden bir parti olduklarını ifade eden Erbakan, "mutlaka bir makama, bir koltuğa sahip olmamız gerekir" diye siyaset yapan bir parti olmadıklarını vurguladı.
Milletin derdine derman olacak prensiplerin bir an evvel uygulanmasının kendileri için son derece önemli olduğunu belirten Erbakan, bu prensipler üzerinde mutabakata varılmasından dolayı parti olarak tüm seçim bölgelerinde yine kendi amblemleri ve kendi adaylarıyla Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere girme kararı aldıklarını ifade etti.
BAŞKAN ERDOĞAN, YENİDEN REFAH'I ZİYARET EDECEK
Fatih Erbakan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bu kararın alınmasında prensiplerimizin Cumhur İttifakı, AK Parti, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmiş olması kadar aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın karşısındaki bloğun ülkemize ve milletimize bir fayda getiremeyecek olması gerçeği de çok önemli bir rol oynamıştır. Cumhur İttifakı karşısında kümelenen blok ideolojik olarak geçmişten yaşadığımız tecrübeler ve ortaya koydukları hedefler, söylemler dolayısıyla ülkemize ve milletimize bir fayda getiremeyecek bir oluşumdur, bir bloktur. Cumhur İttifakı ile seçimlere girme kararımızın alınmasında başından beri talep ettiğimiz prensiplerimiz hususunda uzlaşmanın sağlanması kadar Cumhur İttifakı karşısındaki bu bloğun ülkemize ve milletimize fayda sağlamayacak bir blok olduğunu görmemizin de çok büyük etkisi olmuştur."
Erbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecek hafta salı ya da çarşamba günü Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret edeceğini söyledi.
Kararlarının ülke ve millet için hayırlı olması dileğinde bulunan Erbakan, "Tabii ki bu vermiş olduğumuz, bu açıkladığımız kararımız doğrultusunda cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecimizi de sonlandırmış bulunuyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza veren, gayret eden teşkilat mensupları ve vatandaşlara teşekkür eden Erbakan, "Şunu unutmamak gerekir; atılan her bir imzanın kısa sürede 70 bin, 80 bin imza seviyesine gelmesinin, gelinen bu noktada çok büyük etkisi olmuştur. Partimizin gücünü, etkinliğini, teşkilatlarımızın dinamizmini ortaya koymuştur. Bu imza süreci ve gelinen bu noktada mutabakat sağlanmasında da bu hayırlı adımlarda da bu imza sürecinin imza verenlerin her birinin çok büyük katkıları olmuştur." diye konuştu.
Erbakan, toplantı sırasında AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve Yeniden Refah Partisi Genel Sekreteri Suat Pamukçu tarafından imzalanan metni gösterdi.
Metinde, "D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatına işlerlik kazandırılması ve diğer İslam ülkelerinin katılması ile önemli bir güç haline gelmesine çalışılacak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız devlet statüsünün tüm dünyada kabulüne yönelik çalışmalar ve Kudüs ile ilgili kırmızı çizgiler gibi hususlarda azami hassasiyet gösterilecek." maddesi yeri alıyor.
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