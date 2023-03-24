Başkan Erdoğan ile Fatih Erbakan neleri konuştu? Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz A Haber’de duyurdu

Erbakan, şöyle devam etti:

"Cumhur İttifakı'nın seçimi kazanması halinde bu prensiplerimiz içinde yer alan ekonomi alanında, sosyal politika alanında, dış politika alanında ülkemizin, milletimizin faydasına olacak adımların uygulanmasının takipçisi olunacağı yönünde bir mutabakat sağlanmış oldu. Yani biz o prensiplerimizi, milletimizin, ülkemizin faydasına olduğu için talep ediyorduk. Ve bu prensiplerimiz doğrultusunda iktidar olunması halinde uygulamalar gerçekleştirileceği hususunda da bizzat Sayın Cumhurbaşkanı ile mutabakata varılmış oldu."

Her zaman "milletin derdine derman olunsun da kim olursa olsun" anlayışıyla hareket eden bir parti olduklarını ifade eden Erbakan, "mutlaka bir makama, bir koltuğa sahip olmamız gerekir" diye siyaset yapan bir parti olmadıklarını vurguladı.

Milletin derdine derman olacak prensiplerin bir an evvel uygulanmasının kendileri için son derece önemli olduğunu belirten Erbakan, bu prensipler üzerinde mutabakata varılmasından dolayı parti olarak tüm seçim bölgelerinde yine kendi amblemleri ve kendi adaylarıyla Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere girme kararı aldıklarını ifade etti.

BAŞKAN ERDOĞAN, YENİDEN REFAH'I ZİYARET EDECEK

Fatih Erbakan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu kararın alınmasında prensiplerimizin Cumhur İttifakı, AK Parti, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmiş olması kadar aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın karşısındaki bloğun ülkemize ve milletimize bir fayda getiremeyecek olması gerçeği de çok önemli bir rol oynamıştır. Cumhur İttifakı karşısında kümelenen blok ideolojik olarak geçmişten yaşadığımız tecrübeler ve ortaya koydukları hedefler, söylemler dolayısıyla ülkemize ve milletimize bir fayda getiremeyecek bir oluşumdur, bir bloktur. Cumhur İttifakı ile seçimlere girme kararımızın alınmasında başından beri talep ettiğimiz prensiplerimiz hususunda uzlaşmanın sağlanması kadar Cumhur İttifakı karşısındaki bu bloğun ülkemize ve milletimize fayda sağlamayacak bir blok olduğunu görmemizin de çok büyük etkisi olmuştur."

Erbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecek hafta salı ya da çarşamba günü Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret edeceğini söyledi.

Kararlarının ülke ve millet için hayırlı olması dileğinde bulunan Erbakan, "Tabii ki bu vermiş olduğumuz, bu açıkladığımız kararımız doğrultusunda cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecimizi de sonlandırmış bulunuyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza veren, gayret eden teşkilat mensupları ve vatandaşlara teşekkür eden Erbakan, "Şunu unutmamak gerekir; atılan her bir imzanın kısa sürede 70 bin, 80 bin imza seviyesine gelmesinin, gelinen bu noktada çok büyük etkisi olmuştur. Partimizin gücünü, etkinliğini, teşkilatlarımızın dinamizmini ortaya koymuştur. Bu imza süreci ve gelinen bu noktada mutabakat sağlanmasında da bu hayırlı adımlarda da bu imza sürecinin imza verenlerin her birinin çok büyük katkıları olmuştur." diye konuştu.

Erbakan, toplantı sırasında AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve Yeniden Refah Partisi Genel Sekreteri Suat Pamukçu tarafından imzalanan metni gösterdi.

Metinde, "D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatına işlerlik kazandırılması ve diğer İslam ülkelerinin katılması ile önemli bir güç haline gelmesine çalışılacak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız devlet statüsünün tüm dünyada kabulüne yönelik çalışmalar ve Kudüs ile ilgili kırmızı çizgiler gibi hususlarda azami hassasiyet gösterilecek." maddesi yeri alıyor.