Altılı koalisyonda dikkat çeken fire! İYİ Parti lideri Meral Akşener kendi katılmadı yerine Kemal Kılıçdaroğlu karşıtı ismi gönderdi
Son dakika haberi | Dün izmir'de CHP'li Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kongreye 6'lı koalisyon liderlerinin de katılması bekleniyordu. İYİ Parti lideri Meral Akşener kongreye katılmazken, yerine daha önceki açıklamalarıyla Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan Ümit Özlale'yi gönderdi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde "İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi" kapsamında "Millet İttifakı Genel Başkanları Buluşması" oturumu düzenledi.
Oturuma CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı. Altılı Masa'da yer alan beş partinin genel başkanı, burada katılımcılara seslendi.
AKŞENER KATILMADI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener toplantıya katılmadı. İYİ Parti'yi genel başkan yardımcısı Ümit Özlale temsil etti.
KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA KARŞI ÇIKMIŞTI
Meral Akşener tarafından kendisi yerine toplantıya gönderilen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale de 6'lı koalisyon masasında Cumhurbaşkanı adaylığı belirlenmesi sürecinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkmıştı. Özlale, "Gerçekten CHP masayı Kemal Bey'in cumhurbaşkanlığını onaylatmak için kurduysa, biz de onay makamı değiliz." ifadelerini kullanmıştı. O dönem "kazanacak aday" vurgusu yapan Özlale, "Biz kazanacak kişinin aday gösterilmesini istiyoruz." demişti.
Özlale, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile "Elimde Akşener'le ilgili dosya var" diyen Yaşar Okuyan arasındaki görüşmeye de sert tepki koyan isimler arasındaydı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özlale duruma, "Biz iktidarı neden eleştiriyoruz? İstifa etmesi gerekenleri terfi ettirdiği için, Hesap sorması gerekenlerin sırtını sıvazladığı için, Yalan üreten medyaya, iftira atanlara sahip çıktığı için. Eleştirdiğiniz iktidardan biraz farkınız olsun!" sözleriyle tepki göstermişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Promosyon yarışında son 11 gün! EYT'liye emeklilik kredisi ve nakit müjdesi! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Kimler yararlanabiliyor?
- TOKİ MART AYI YENİ KURA TAKVİMİ! 2023 TOKİ Arsa ve İşyeri kuraları ne zaman çekilecek? Yeni tarihler açıklandı!
- 7. Yargı Paketi MADDELERİ 2023 | Af var mı? Genel Af çıkacak mı? Göçmen kaçakçılığı, arabuluculuk, icra ve iflas, infaz düzenlemesi...
- AÖF sınavları ONLİNE mı 2023? Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları ne zaman yapılacak? ÖSYM akademik takvim
- Ramazan ilk sahur ne zaman, hangi tarihte? 2023 ilk oruç hangi güne denk geliyor? İl il sahur ve iftar saatleri
- Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 20 Mart 2023 Kabine Toplantısı gündem maddeleri neler? 7. yargı paketi, konut projeleri...
- 19 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺
- Sandık görevlisi başvuruları başladı mı, ne zaman? Sandık görevlisi başvuru şartları, ücretleri belli oldu mu?
- Erzurum'da yarın okullar tatil mi? 20 Mart Pazartesi Erzurum'da okullar tatil olacak mı?
- Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı mı 2023? TÜİK Mart ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Kira artış oranı...
- Kayseri yarın okullar tatil olacak mı? 20 Mart Kayseri'de yarın tatil mi? MEB tatil açıklaması...
- YÖK Başkanı Erol Özvar son dakika açıkladı! Üniversiteler Nisan ayında açılacak mı? " Yüz yüze eğitim imkânın da..." Lisans, önlisans...