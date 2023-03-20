Altılı koalisyonda dikkat çeken fire! İYİ Parti lideri Meral Akşener kendi katılmadı yerine Kemal Kılıçdaroğlu karşıtı ismi gönderdi

Özlale, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile "Elimde Akşener'le ilgili dosya var" diyen Yaşar Okuyan arasındaki görüşmeye de sert tepki koyan isimler arasındaydı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özlale duruma, "Biz iktidarı neden eleştiriyoruz? İstifa etmesi gerekenleri terfi ettirdiği için, Hesap sorması gerekenlerin sırtını sıvazladığı için, Yalan üreten medyaya, iftira atanlara sahip çıktığı için. Eleştirdiğiniz iktidardan biraz farkınız olsun!" sözleriyle tepki göstermişti.

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