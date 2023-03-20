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Altılı koalisyonda dikkat çeken fire! İYİ Parti lideri Meral Akşener kendi katılmadı yerine Kemal Kılıçdaroğlu karşıtı ismi gönderdi

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.03.2023 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023
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Altılı koalisyonda dikkat çeken fire! İYİ Parti lideri Meral Akşener kendi katılmadı yerine Kemal Kılıçdaroğlu karşıtı ismi gönderdi

Son dakika haberi | Dün izmir'de CHP'li Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kongreye 6'lı koalisyon liderlerinin de katılması bekleniyordu. İYİ Parti lideri Meral Akşener kongreye katılmazken, yerine daha önceki açıklamalarıyla Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan Ümit Özlale'yi gönderdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde "İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi" kapsamında "Millet İttifakı Genel Başkanları Buluşması" oturumu düzenledi.

Oturuma CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı. Altılı Masa'da yer alan beş partinin genel başkanı, burada katılımcılara seslendi.



AKŞENER KATILMADI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener toplantıya katılmadı. İYİ Parti'yi genel başkan yardımcısı Ümit Özlale temsil etti.

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA KARŞI ÇIKMIŞTI
Meral Akşener tarafından kendisi yerine toplantıya gönderilen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale de 6'lı koalisyon masasında Cumhurbaşkanı adaylığı belirlenmesi sürecinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkmıştı. Özlale, "Gerçekten CHP masayı Kemal Bey'in cumhurbaşkanlığını onaylatmak için kurduysa, biz de onay makamı değiliz." ifadelerini kullanmıştı. O dönem "kazanacak aday" vurgusu yapan Özlale, "Biz kazanacak kişinin aday gösterilmesini istiyoruz." demişti.

Özlale, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile "Elimde Akşener'le ilgili dosya var" diyen Yaşar Okuyan arasındaki görüşmeye de sert tepki koyan isimler arasındaydı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özlale duruma, "Biz iktidarı neden eleştiriyoruz? İstifa etmesi gerekenleri terfi ettirdiği için, Hesap sorması gerekenlerin sırtını sıvazladığı için, Yalan üreten medyaya, iftira atanlara sahip çıktığı için. Eleştirdiğiniz iktidardan biraz farkınız olsun!" sözleriyle tepki göstermişti.

İzmir’de hadsiz kongre!

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