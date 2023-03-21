Habertürk CHP TV'ye döndü! "Kılıçdaroğlu HDP ve PKK'nın adayıdır" sözü sonrası Kübra Par konuğunu adeta azarladı! Hilmi Daşdemir yayını terk etti
Son dönemde yaptığı taraflı yayınlarla ön plana çıkan ve siyaseti dizayn etme girişimlerinde bulunan Habertürk adeta CHP TV'ye döndü. Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir Habertürk'te katıldığı canlı yayında “Kılıçdaroğlu HDP ve PKK’nın adayıdır” ifadelerini kullanmasının ardından taraflı Moderatör Kübra Par tarafından adeta azarlandı. Daşdemir'in sözleri sonrası ses tonu ve mimikleri değişen Par, konuğunu susturmaya çalışırken "O sizin düşünce özgürlüğünüz" ifadesini kullandı. Daşdemir Par'ın taraflı tutumu sonrası yayını terk etti. Yaşanan olaylar sonrası #KübraPar Twitter'da gündem olurken taraflı sunuculuğuna tepki yağdı. İşte detaylar...
"KILIÇDAROĞLU HDP VE PKK'NIN ADAYIDIR"
Habertürk ekranlarında yayınlanan Kübra Par'ın moderatörlüğünü yaptığı Açık ve Net programında Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretine tepki gösterirken "Kılıçdaroğlu HDP ve PKK'nın adayıdır" ifadelerini kullandı.
KÜBRA PAR KONUĞUNU AZARLADI: SESSİZ OLUP DİNLEYİN
Moderetör Kübra Par adeta canlı yayındaki konuğunu azarlarken "Kabul edilemez. Sakin olup sessiz olup müdahalemi dinleyin! HDP ile PKK ilişkileri konusunda sizin görüşleriniz düşünce özgürlüğüdür." ifadelerini kullandı.
SES TONU VE MİMİKLERİ BİR ANDA DEĞİŞTİ
Kübra Par'ın canlı yayındaki konuğundan gelen "Kılıçdaroğlu HDP ve PKK'nın adayıdır" çıkışı sonrası ses tonu ve mimikleri değişirken "O sizin düşünce özgürlüğünüz" ifadesini kullandı.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
Par'ın bu taraflı tavırları sosyal medyada bütük tepki toplarken sosyal medyada #KübraPar gündem oldu.
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