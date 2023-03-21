Habertürk CHP TV'ye döndü! "Kılıçdaroğlu HDP ve PKK'nın adayıdır" sözü sonrası Kübra Par konuğunu adeta azarladı! Hilmi Daşdemir yayını terk etti

KÜBRA PAR KONUĞUNU AZARLADI: SESSİZ OLUP DİNLEYİN

Moderetör Kübra Par adeta canlı yayındaki konuğunu azarlarken "Kabul edilemez. Sakin olup sessiz olup müdahalemi dinleyin! HDP ile PKK ilişkileri konusunda sizin görüşleriniz düşünce özgürlüğüdür." ifadelerini kullandı.