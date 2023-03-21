21 Mart 2023, Salı
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Habertürk CHP TV'ye döndü! "Kılıçdaroğlu HDP ve PKK'nın adayıdır" sözü sonrası Kübra Par konuğunu adeta azarladı! Hilmi Daşdemir yayını terk etti
Son dönemde yaptığı taraflı yayınlarla ön plana çıkan ve siyaseti dizayn etme girişimlerinde bulunan Habertürk adeta CHP TV'ye döndü. Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir Habertürk'te katıldığı canlı yayında “Kılıçdaroğlu HDP ve PKK’nın adayıdır” ifadelerini kullanmasının ardından taraflı Moderatör Kübra Par tarafından adeta azarlandı. Daşdemir'in sözleri sonrası ses tonu ve mimikleri değişen Par, konuğunu susturmaya çalışırken "O sizin düşünce özgürlüğünüz" ifadesini kullandı. Daşdemir Par'ın taraflı tutumu sonrası yayını terk etti. Yaşanan olaylar sonrası #KübraPar Twitter'da gündem olurken taraflı sunuculuğuna tepki yağdı. İşte detaylar...