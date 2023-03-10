CHP’nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek’ten çarpıcı sözler: Kemal Kılıçdaroğlu tıpış tıpış HDP ile gidecek görüşecek | İmamoğlu ve Yavaş’ın yapacağı görevi açıkladı

"HDP İLE GÖRÜŞMEYE TIPIŞ TIPIŞ GİDECEK"

2014 seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu, Ekmeleddin İhsanoğlu'nun adaylığı sürecinde kürsüye çıktı tıpış tıpış oy vereceksiniz dedi. Şu anda da o tıpış tıpış ifadesini burada parantez içerisinde kullanıyorum HDP ile gidecek görüşecek. Bunu Özgür Özel de söyledi, Faik Öztrak da söyledi.

Bunun öncesinde İYİ Parti'nin masadan 72 saatliğine çekilmesinden önce gizli yürütülmesi yönünde onayı vardı İYİ Parti'nin. Çünkü münasebet vardı. Görüşme trafiğinin olduğunu hepimiz biliyoruz HDP ile CHP arasında.

Bu süreçte İP masadan çekildikten sonra çok yıpranmış bir vaziyete döndükten sonra önceden o masanın iki kolonundan bir tanesi olan İP artık o masada CHP dışında kalan diğer partilerle muadil bir duruma gelmiş vaziyette. Diğer partilerden pek farklı değil.

Buna da güvenmek suretiyle CHP yönetimi artık HDP ile her şeyi açık olarak ortaya koyacaktır. Ki bunun mesajları da verilmiştir. Demirtaş'ın cezaevinden yazdığı mektupta da eşitlik, omuz omuza gitmek, bizim sayemizde cumhurbaşkanı yardımcılığı koltuğunda oturacaksınız ifadelerine baktığımız zaman daha önce de bizim sayemizde belediyelerde temsil ediliyorsunuz, belediyelerden iş alıyorsunuz, belediyelerden ihale alıyorsunuz, Meclis'teki bu koltuklarda bizim sayemizde oturuyorsunuz diyordu. Bu sürecin devam ettiğini görüyoruz.

İYİ Parti'yi bu süreç daha da çok ezmeye başlayacak.

HANGİ PARTİYE NE KADAR MİLLETVEKİLİ VERİLECEK?

CHP'deki rahatsızlık. Tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kazanmak için her şeyi makbul görür bir vaziyete geldi. İsimleri Deva, Gelecek, Saadet, Demokrat Parti bunların menkulleri ortadayken oy oranları ortadayken seçime girmiş olanların da seçime girmemiş olanların da anketlere yansıyan durumları ortadayken. Bunlara verilen işte Gelecek ve Deva'ya 20'şer milletvekili, Saadet'e 10 milletvekili, 4 veya 5 milletvekili Demokrat Parti'ye ve Türkiye İşçi Partisi de HDP bünyesinde seçime girmek istememesinden dolayı onlara da 5-6 milletvekili kontenjanına bir 60 milletvekiline yakın kontenjanı bunları vereceği yönünde CHP içerisinde tartışmalar var.