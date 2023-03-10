Tarihi seçim için tarihi gün! Başkan Erdoğan imzalayacak, YSK seçim takvimini ilan edecek

Kemal Kılıçdaroğlu'nun başından beri HDP'yi koruyan bir siyaset izlediğini biliyoruz. Ama burada paradoksa düşen çelişkiye giren Meral Akşener'dir. Bir taraftan 'HDP'yi PKK'nın yanına koyacaksınız masaya gelmesin ama diğer taraftan diyalog kurulsun' diyeceksiniz. İyi ve bu kimin için yapılacak? Kendisini cumhurbaşkanı yapacak, partisine bakanlık kazandıracak oyu HDP'den alsın ama masaya gelmesin. Bu tam olarak siyasi bir iki yüzlülüktür. İşte bu kapıları açan Meral Akşener'in siyasi öngörüsüzlüğüdür. İşte bu fırsat verilirse Demirtaş'ta meydan okuyan sorular sorar. İYİ Parti'nin tabanı da hatta CHP'nin içerisindeki yurt sever ulusalcı Kemalist kişiler de bu soruyu soracak. HDP'nin kurumsal yaklaşımının sonucu gelecek oydan bahsediyorum. Bu ikiyüzlü bir siyasettir. Bunun bedelini hem masa olarak hem de İYİ Parti olarak çok ağır ödeyeceklerini düşünüyorum.