TOKİ binaları nasıl inşa ediliyor? TOKİ Başkanı Ömer Bulut A Haber’de anlattı

İşte o açıklamalardan satır başları;

Burası Gaziantep'te sosyal konut uygulaması yaptığımız bir yer. Burası 10 bin konutluk bir alan. 7 bin konutluk kısmını başladık ve şu anda devam ediyoruz. Kalan kısmını deprem konutları için ayırdık ve onlar için inşa edeceğiz. Bu depremle birlikte TOKİ konutlarının hiçbirinin yıkılmamış olması, çok önemli bir hasar almamış olması toplumda ayrı bir ilgi oluşturdu.

TOKİ'nin sistemi de merak edildi. Burası bir yaşam alanı, konutlar bir kısımda cami var, sosyal donatı alanları var, okulumuz yapılacak. Tünel kalıp sistemi için hazırlanan sistemin donatıları şu anda yürüyor. Dün incelemeye geldiğimizde yeni dökülmüştü, ışımak konulup betonun pürüzünün alınması sağlanıyordu. L şeklinde 2 tane kalıp var. Onların birleşmesiyle bir tünel oluşuyor. İşte buna tünel kalıp sistemi deniyor.