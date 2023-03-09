İYİ Parti tabanı kaynıyor! Yeni kriz HDP ile bakanlık pazarlığı mı? Canlı yayında çarpıcı açıklamalar: Sadece İYİ Parti'nin değil CHP tabanı da reaksiyon verir
6’lı koalisyon HDP’ye hangi bakanlıkların sözünü verdi? Yeni kriz bakanlık pazarlığı mı? Gazeteci Halime Kökçe ve Siyaset Bilimci Onur Erim, A Haber canlı yayınında gündem ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
6'lı koalisyon yaşanan büyük krizlerin ardından cumhurbaşkanı adayını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıkladı. 6'lı koalisyonu daha önce terk eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşer'in aday açıklanırken verdiği görüntü çok konuşuldu.
Adayın açıklanma süreci tartışmaları da beraberinde getirdi. 6'lı koalisyon HDP'ye hangi bakanlıkların sözünü verdi? Yeni kriz bakanlık pazarlığı mı? Gazeteci Halime Kökçe ve Siyaset Bilimci Onur Erim, A Haber canlı yayınında gündem ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"KRİZLERİN GENEL BAŞKANI"
Gazeteci Halime Kökçe: Meral Akşener'in bir daha kriz çıkarmayacağım ifadesi aslında nasıl bir sıkışmışlık içerisinde olduğunun resmi. Bir acziyet göstergesi bana kalırsa. Kriz çıkarmayacağım demek kriz çıkardım demek. Dolayısıyla bir tür haksız yere ya da rasyonel gerekçesi olmaksızın yapılmış bir hareketti. Masadan kalkmasının haklı gerekçelerini aslında bu sözle berhava etmiş oldu Meral Akşener.
Kriz çıkarmak ifadesinin kendisi zaten negatif. Bir siyasi parti lideri kendisinin bir daha söz kriz çıkarmayacağım diyerek aslında krizlerin genel başkanı, krizlerin kadını tırnak içinde olarak mimlemiş oldu.
Bu çok önemli. Bu bir kaybetme sözü aslında. O gün masaya döndükten sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olarak lanse edildiği Saadet Partisi Genel Merkezi'ndeki o toplantıda yüz ifadesi de aslında bir yenilginin ifadesiydi.
NEDEN YORGUNLUK VE IŞIK OLARAK YORUMLADI?
Tabii ki öyle diyecek. Bunlar çok normal. Bunlar herkesin bildiği gibi bir siyasetçinin söyleyeceği jenerik sözler. Ama insanlar bunu çok net bir şekilde görüyorlar. Yorgunluk ya da ışık değil bir sıkışmışlık zira o süreçte bile hususen ikna edildiği habereler yansıdı.
EN TEMEL MESELE HDP
Dolayısıyla Meral Akşener'in bu 72 saat içerisinde ne yaşadığı neye itiraz ettiği nasıl yeniden ikna edildiği meselesinin bir genel okumasını yapabiliriz diye düşünüyorum. O genel okumada en temel mesele aslında HDP. Başından beri İYİ Parti şunu başaramadı defalarca Meral Akşener şahsında İYİ Parti bütün kurmaylarıyla HDP'li siyasetçiler HDP'li milletvekilleri tarafından had bildirildi bu isimlere azarlandı.
"GÖRMEDİM DUYMADIM BİLMİYORUM"U OYNADI
Bizim sayemizde o koltuklarda oturuyorsunuz denildi. CHP'li isimler defalarca aslında bu HDP'ye bakanlık meselesini gündeme getirdiler ve Meral Akşener bütün bu süreçte devamlı 'görmedim, duymadım, bilmiyorum'u oynadı.
GİZLEMEYE ÇALIŞTI
Dolayısıyla bu gerçeğe CHP'nin önüne masanın önüne getireceği bu gerçeğe HDP'nin masanın gizli ortağı olduğu gerçeğini kendi seçmeninden kendi kamuoyundan işte ülkücü olarak kendini lanse etmiş olmak suretiyle hitap ettiği sosyolojiden gizlemeye çalıştı. Ama öyle bir noktaya geldik ki Meral Akşener burada artık kendisinin söz sahibi olmadığını da yüz lisanı hal ile ağzından çıkan bir takım sözlerle göstermiş oldu.
HDP'Lİ İSİMLERİN KILIÇDAROĞLU ISRARI
Kemal Kılıçdaroğlu isminin bu kadar öne çıkmasının en temel sebebi de aslında HDP'li bazı isimlerin buna Selahattin Demirtaş dahil Kılıçdaroğlu isminde ısrarcı olmaları. Buna Kılıçdaroğlu'nun 10 seçimdir kaybede kaybede nasıl ki kendi koltuğunu sağlamlaştırmayı başardıysa bu masaya da kendini dayatmayı başardı. Bu Kılıçdaroğlu'nun kendi başarısıdır da diyebiliriz ama burada HDP – TKP gibi sol marjinal ve ayrılıkçı siyaset güden partileri de sol tarafına alacak. Bu 6'lı masanın aslında aritmetiğinin gerekliliği. O aritmetikte de HDP'ya muhtaç olduklarını düşünüyorlar.
"6'LI MASAYI OLUŞTURAN O AKIL..."
HDP dediğinizde PKK'nın sözünden dışarıya çıkamayan bir siyasetçiler bütününden bahsediyoruz. Bu gerçeği halkımız görüyor.
6'lı masayı oluşturan akıl her neyse o akıl Selahattin Demirtaş'ın 'seni başkan yaptırmayacağız' cümlesinin kurulduğu günden beri işleyen bir mekanizmanın neticesidir bana kalırsa.
Burada HDP dediğimizde Kürt seçmenden bahsetmediğimizi iradesi ipotek altına alınmış PKK vesayetinde bir siyasi kadrodan bahsettiğimizin özellikle altını çizmek istiyorum.
AKŞENER DE PLANLAMANIN İÇİNDE
Kendi kafasına yatmayan şeyler de olabilir ama asıl Meral Akşener'i sıkıntıya sokan şey kendi İYİ Parti etrafındaki kurmaylara vesaireye karşı bu pozisyonu nasıl meşrulaştıracak, seçmene karşı bunu nasıl meşrulaştıracak. Ben şahsen Meral Akşener için HDP'ye de bakanlık verilsin verilmesin bunların çok onun meselesi olduğunu düşünmüyorum. Onun MHP'den ayrılışı bu yapının içinde bulunuşu bütün bunların bir akıl çerçevesinde gerçekleştiğine kendisi de çok farkında. Kendisi de bu sürecin içinde. Planlamanın içinde.
Aslın pazarlık HDP ile kapalı kapılar ardında yapılan pazarlıktır. Akşener'in de herhalde tek muradı bunlar mümkün olduğunca kamuoyuna yansımadan yapılsın bu şartta fit olacaklar diye düşünüyorum.
"BUNUN SANCISI OLACAK"
Siyaset Bilimci Onur Erim: Yaklaşık 1,5 yıldır Meral Hanım kendi çapında kendi etrafında kendi ekseninde Türk siyasi kamuoyuna gündemine erken seçim diye başladığından beri 6'lı masadan açıklamalara baktığımda 6'lı masadan tek bir çatı aday çıkması siyasetin tüm temel kodlarına ruhuna aykırı dedim.
Şimdilik çıktı bu hala siyasetin tüm kodlarına aykırı mı? Evet aykırı. Şimdilik çıktı gözüküyor. Bunun sancısı ceremesi olacak. Daha da fazla olacak.
HER ŞEYİ MÜBAH GÖRÜYORLAR
Geldiğimiz noktada maalesef Türk muhalefeti seçilmek uğruna değil Sayın Cumhurbaşkanını koltuğundan etmek uğruna bir mücadeleye girdi. Bu yolda yapılan ve yapılabilecek her şeyi mübah görüyorlar.
Meral Hanım terörist başı olan bir terör örgütünün uzantısı partinin eski genel başkanı hapiste olan terör yükümlüsünü kahvaltıya davet etmiş birisi. Siz Meral Hanım'dan ne bekliyorsunuz?
"ERBAKAN'DAN HİÇ Mİ BİR ŞEY ÖĞRENMEDİNİZ?"
Daha fazlasını yapacaklar. Milli Görüş geleneğinden geldiğini iddia eden bir particiğin, particik diyorum özellikle genel başkanı çıkıyor Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak çok büyük bir gururla Kılıçdaroğlu'nu ilan ediyor o partinin önünde. Hiç mi rahmetli Erbakan'dan bir şey öğrenmediniz? Bunların hiç biri sürpriz değil. Bu masadan her şeyi bekleyebilirsiniz.
"SADECE İYİ PARTİ'NİN TABANI DEĞİL CHP TABANI DA REAKSİYON VERİR"
Taban ne yapar? Çok net söyleyeyim taban eğer böyle giderlerse kendilerine çeki düzen vermezlerse taban bunlara hayatları boyunca siyasetleri biter zaten de seçimden sonra hayatları boyunca unutamayacakları bir ders verir. Bu da ben çok net söyleyeyim Türk demokrasisi için de kötü bir şey olmaz. Çünkü ben isterim ki bizim muhalefetimiz de milli olsun yerli olsun bu ülkenin menfaatleri için çalışsın.
Bu ülkeyi daha ileri noktalara getirsin. Gittiğimiz hedef bir olsun. Sadece İYİ Parti'nin tabanı değil CHP'nin de gerçek geleneklerinden gelen tabanı da buna çok büyük reaksiyon verir. Türkiye'de hiç kimse terör uzantısı bir partiyle oturulmasını konuşulmasını müzakere edilmesini bunları kabul etmez. Kimse rüya görmesin.
Türk milleti sahaya çıkınca çok farklı şeyler olacak.
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