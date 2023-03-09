İYİ Parti tabanı kaynıyor! Yeni kriz HDP ile bakanlık pazarlığı mı? Canlı yayında çarpıcı açıklamalar: Sadece İYİ Parti’nin değil CHP tabanı da reaksiyon verir

Adayın açıklanma süreci tartışmaları da beraberinde getirdi. 6'lı koalisyon HDP'ye hangi bakanlıkların sözünü verdi? Yeni kriz bakanlık pazarlığı mı? Gazeteci Halime Kökçe ve Siyaset Bilimci Onur Erim, A Haber canlı yayınında gündem ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

"KRİZLERİN GENEL BAŞKANI"

Gazeteci Halime Kökçe: Meral Akşener'in bir daha kriz çıkarmayacağım ifadesi aslında nasıl bir sıkışmışlık içerisinde olduğunun resmi. Bir acziyet göstergesi bana kalırsa. Kriz çıkarmayacağım demek kriz çıkardım demek. Dolayısıyla bir tür haksız yere ya da rasyonel gerekçesi olmaksızın yapılmış bir hareketti. Masadan kalkmasının haklı gerekçelerini aslında bu sözle berhava etmiş oldu Meral Akşener.

Kriz çıkarmak ifadesinin kendisi zaten negatif. Bir siyasi parti lideri kendisinin bir daha söz kriz çıkarmayacağım diyerek aslında krizlerin genel başkanı, krizlerin kadını tırnak içinde olarak mimlemiş oldu.