Haymana Grubu’ndan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylık ilanı sonrası Saadet Partisi ve Temel Karamollaoğlu’na sert tepki: Kara bir gün

6 MART MİLLİ GÖRÜŞ TARİHİNE KARA BİR GÜN OLARAK GEÇMİŞTİR!

Saadet Partisi Genel Merkezi önünde 6 Mart 2023 tarihinde yaşananlar ve atılan sloganları şuurlu Milli Görüşçüler kendilerine yapılmış bir hakaret olarak görmüşlerdir. Davamız adına üzüntü verici olan bu görüntüler ve sloganların genel merkez yönetimi tarafından makul karşılanması yarım asırlık davamızın inkârı olmuştur.

Milli Görüş hareketi yarım asırdır milyonlarca inançlı insanların emeği, gözyaşı, duası ve üstün gayretleriyle vücut bulmuştur. Ayrıca 1,5 milyar İslam âleminin umudu olmuş muazzam bir birikime sahiptir. Hal böyle olunca henüz verilip verilmeyeceği meçhul olan bir cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ile 3-5 vekillik karşılığında kazanan tarafta olacağız avuntusuyla mukaddes dava peşkeş çekilmiştir. Bu sebepledir ki Saadet Partisinin mevcut yönetimi davasına ihanet etmiş, milletimizin nezdinde meşruiyetini kaybetmiştir.

Aziz Milletimiz, Kıymetli Milli Görüşçüler!

Uzun zamandır Saadet Partisi yönetiminin 6'lı masa içerisindeki duruşu, dünya ve ülkemiz meselelerine bakışı ve Milli Görüşçü bir aday çıkarmama konusundaki ısrarlı tutumu ile alakalı olarak uyarılarımızı yapmıştık. Bu güne kadar davamız adına sürecin bu noktaya gelmemesi için her türlü gayreti gösterdik. Saadet Partisi yönetiminin davamıza, Milli Görüşçülere ve milletimize güveni kalmamıştır.

Saadet Partisi yönetimi, şu haliyle bu milletin inançlarıyla, değerleriyle, kültürüyle ve tarihiyle kavga etmiş, büyük tahribatlar yapmış partilerin karargâhına dönüşmüştür. Saadet Partisi yönetiminin girmiş olduğu bu yol, almış olduğu bu karar asla Milli Görüş Hareketini ve Hareketimizin tertemiz mensuplarını bağlamaz. Milli Görüş leke tutmaz bir kumaştır. Kin ve nefretle hareket etmeyen bir ahlaka sahiptir. Milletimizi; işbirlikçi, küreselci ve ihanet şebekelerine bırakmayacak bir cihat karargâhıdır.

Saadet Partisi yönetiminin ittifaka yönelik almış olduğu bu karar sadece parti genel merkezini bağlamakta olup Milli Görüş hareketini oluşturan diğer MİLKO kuruluşlarımızın kahir ekseriyetini bağlamamaktadır. Dolayısıyla bu kararın 6'lı masaya olumlu bir oy etkisi olmayacaktır. Her ne kadar açıkça ifade etmeseler de teşkilat mensuplarımızın büyük bir çoğunluğu bu durumu asla tasvip etmemektedir.